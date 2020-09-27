Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Tüm imkanlarımızla yanlarındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Twitter'dan da açıklama yaptı.

Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2020

"TÜRK MİLLETİ, AZERBAYCANLI KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"

Erdoğan, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır."

ERMENİSTAN'IN SALDIRGANLIĞI...

"Ermenistan’ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır." ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA ÇAĞRIDA BULUNDU

Başkan Erdoğan, "Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir. Tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz." çağrısında bulundu.