Başkan Erdoğan İyi Partili ve Saadet Partili seçmenlere seslendi! Daha ne kadar sabredeceksiniz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi daha da ileriye taşımak, evlatlarımıza aydınlık bir gelecek miras bırakmak için davanın peşinde olunması gerektiğini ifade etti. Erdoğan; "Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır. Gelin ülkemizin, milletimizin, evlatlarımızın, aydınlık geleceği için 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim." dedi

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Başkan Erdoğan İyi Partili ve Saadet Partili seçmenlere seslendi! Daha ne kadar sabredeceksiniz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davalarının ülkemizin kazanımlarını daha da ileriye taşımak, evlatlarımıza aydınlık bir gelecek miras bırakma davası olduğunu belirterek "Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır. Gelin ülkemizin, milletimizin, evlatlarımızın, aydınlık geleceği için 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Bay bay Kemal'e sert tepki; Bay Bay Kemal'ın tüm değerleri böylesine pervasızca istikrar etmesine daha ne kadar sabır edeceksiniz"

'Bize milletimizin sevgisi, desteği yeter'

Bay bay Kemal ve 6'lı masadakiler ile şahsi bir derdi olmadığını belirten Erdoğan, "Aslında bizim bu zatın da masasındakilerin de şahıslarıyla bir derdimiz yok. Bizim derdimiz onların temsilcisi olduğu zihniyetle. Bu zihniyet Cumhuriyetimizle hesaplaşmak isteyen zihniyettir. Bu zihniyet Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olan zihniyettir. Ne diyor terör örgütünün temsilcileri "Yüzyıllık kazanımlarını değiştireceğiz." Bay bay kemal bunlarla beraber yürüyor. O masadakilerde aynı. Bu zihniyet milletimizin istiklaline, istikbaline olan bağlılığına husumet besleyen zihniyettir. Bu zihniyet Kandil'de PKK, Pensilvanya'da FETÖ, Avrupa'da cinsiyetçi sapkın, Afrika'da sömürgeci, Ortadoğu'da işgalci, Asya'da fityeci olarak karşımıza dikilen zihniyettir. Bu zihneyet Kürt kardeşlerimizin bölücü örgütün maalesef tasallüptü (3,49) altına sokan zihniyettir. Gençlerimiz değersiz, köksüz, şehirsiz kültür endüstrilerinin kadınlarımız kendileri gibi metalaştıran küresel rüzgarların, varlığımızın teminatı olan her bir toplum parçamızın aynı tuzağın içine çekmek isteyen kirli oyunun koç başıdır. Buna rıza göstermediğimiz buna teslim olmadığımız buna yol vermediğimiz için düşmanlar. Biz LGBT'ci değiliz, biz LGBT'ye karşıyız. CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci, o masanın etrafında olanların LGBT'ye karşı olduğunu duydunuz mu? Cumhur ittifakı olarak biz LGBT'ye karşıyız. Çünkü bizim için aile kutsaldır, ailemize laf ettirmeyiz. Eğer siyasetimizi güvenliğimizi, ekonomimizi, beşeri kaynaklarımızı bu oyunu kuranların eline verseydik emin olun şimdi hepsinin alkışını alırdık. Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Bize Allah yeter. Bize milletimizin sevgisi, desteği yeter" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Bay bay Kemal'e sert tepki; Bay Bay Kemal'ın tüm değerleri böylesine pervasızca istikrar etmesine daha ne kadar sabır edeceksiniz"

İyi Partili ve Saadet Partili seçmenlere seslendi

"Allah'ın izniyle mevcut sıkıntıları yine biz gidereceğiz" diyen Erdoğan "Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Şimdi buradan İYİ Parti'nin, Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum; Bay Bay Kemal'ın sizin partinizi genel başkanınızı inandığınız ve savunduğunuz tüm değerleri böylesine pervasızca istikrar etmesine daha ne kadar sabır edeceksiniz. CHP içindeki gerçekten cumhuriyetçi gerçekten Gazi Mustafa Kemal'in istikrar anlayışına sahip insanlarımızı hasiyetlerini nasıl istismar edildiğini de biliyoruz. Bunun için diyoruz ki bizim davamız ülkemizin kazanımlarını daha da ileriye taşımak, evlatlarımıza aydınlık bir gelecek miras bırakma davasıdır. Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır. 85 milyonun her birini bu dava içinde bu dava safında yeri vardır. Gelin ülkemizi milletimizin evlatlarımızın aydınlık geleceği için 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim" şeklinde konuştu.

Erdoğan, daha sonra Giresun Milletvekili adaylarını tek tek tanıtırken, seçim mitingi için Ordu'ya hareket etti.

KAYNAK: İHA

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