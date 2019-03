Başkan Erdoğan'dan canlı yayında çok kritik açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

(Yeni Zelanda) Oradaki zihniyetin acaba bir ifadesi mi? Bu olay bireysel bir olay değildir. Bu olay örgütsel bir olaydır. 50 kişi şehit edilmiştir. Avrupa'dan henüz birş ey duymuş değiliz. İslam dünyasında da yok onu da söyleyeyim. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor. Sadece biz yorumlarımızı değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Türk heyetini Yeni Zelanda'ya gönderdik.



"BİZİM ÜLKEMİZDE BİZ BÖYLE ŞEYLERE ASLA MÜSAADE ETMEDİK"

Bir yandan özgürlüklerden bahsedeceksiniz bir terörist ortaya çıkacak farklı bir yaklaşım olacak. Müslüman cemaatlerin liderleri 15 yıldan bahsetti. 50 Müslüman orada şehit ediliyor bunun cezası 15 yıl olacak. Bu kabul edilebilir mi? İdam hala dünyanın değişik yerlerinde devam ediyor. 50 kişi ibadet esnasında şehit ediliyor. Bizim ülkemizde biz böyle şeylere asla müsaade etmedik, her türlü tedbiri aldık.

Bu bir şeyi gösteriyor. Her şey teknoloji değildir. Her şey imkanlarla olmuyor. Bir de Nusreti ilahi vardır. 15 yaşındaki çocuklar Çanakkale'de bu savaşa katıldı. Rabim orada Nusret'i veriyor ve bizler Çanakkale'den zaferle çıkıyoruz. Her yıl bunlar anma törenlerine gelirler biz her türlü desteği gösteririz.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Terbiyesiz önce haddini bileceksin. Geldi burada tur attı. Netanyahu'nun oğlunun benzer ifadeleri var. Bunlar sıradan ifadeler değil. Demek ki ruh kökenlerinde bunlar hala yaşıyor. Bu ülkede yok mu, var. Burası İstanbul. Anamuhalefetin başındaki adam gibi. 'Terör İslam dünyasına kaynaklı' lafını kullanıyor.

Senin dedelerin bu işi ne kadar kudretle yapabildiyseler, sen onların seviyesine bile çıkamazsın. Terbiyesiz, önce haddini bileceksin. Sen daha bu milleti tanımamışsın. Geldi bu adam burada 3 gün tur attı. Çevreyi dolaştı.

Demek ki bunların ruh kökünde, düşünce dünyasında hala bunlar yaşıyor. Ama şunu bilmeleri lazım ki burası İslambol. Konstantinapol olma diye artık bizim ne bir düşüncemiz ne bir hayalimiz... Böyle bir şeyi yaşatmayız. Bu ülkenin içinde yok mu? Var. Ana muhalefetin başındaki adam gibi. Gezi olaylarında 'Zulüm 1453'te başladı.' diye yazanlar. 'Terör İslam dünyasından kaynaklı.' ifadesini kullanıyor bu ülkenin ana muhalefetinin başı. Lafı geldiği zaman bu ülkenin yüzde 99'u Müslümandır diyeceksin ondan sonra da faturayı geleceksin, 'Terör İslam dünyasından kaynaklı.' bunu kullanacaksın. Bunları anlamakta ben zorlanmıyorum ama zorlananlar var. Niye? Hala bu adamın peşine takılıp gidenler var. Avustralya'daki o alçak bir senatörün kullandığı ifadelerden bunun bir farkı var mı? Aynı ifadeleri kullanıyor. Demek ki aynı merkezden yönetiliyorlar. Bu da tabii hassasiyetimizi çekiyor. Bu ifadelerimin altında bunlar yatıyordu.

"BU DANGALAĞIN BÖYLE BİR MANİFESTO YAZMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Bu dangalağın böyle bir manifesto yazması mümkün değil. Bunun arkasında bir kurul var. Bunu bulmuşlar, hazırlayıp eline vermişler. Çünkü Batı medyasının neden sesi çıkmıyor?

.BEKA MESELESİ

YPG'nin, PYD'nin terör koridoru olarak ilan ettiği yer bizim sınırımız değil mi? 911 kilometre sınır var ve buradan Kilis'e, Gaziantep'e, Urfa'ya roketlerle, havanlarla yapılan saldırılar bizim beka meselemiz değil mi? Yüzlerce buraya atılmış bombalar, havanlar var. 100'ün üzerinde buralarda şehidimiz var. Bunları beka meselesi olarak görmeyeceğiz de neyi göreceğiz? Biz bunlara 'İyi yapıyorsunuz, hoş geldiniz mi?' diyeceğiz. Buna hakkımız var mı? Bay Kemal'in keyfi yerinde. Niye? 'Oradan atılsa bu tür bombalar, havanlar falan filan... 'YPG bize saldıracak mı?' diyor. Daha ne yapacak? Bize saldırdı bile. Şu anda eğer biz o terör koridorunu kapatmamış olsaydık, Afrin'den ve Cerablus'tan biz yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, bugün bizim güneyimiz tamamen bu teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı. Biz bunu Kobani'de yaşadık. Kobani'de Obama bir gece beni aradı, 'Kobani yarın düşecek.' dedi. 'Ne olacak?' dedim. Bana verdiği cevap, 'İlla burayı açın, bunlara yardımcı olun, bunlar da içeriye girsinler.' 'Biz bunu şu anda yapamayız.' dedik. Ama sizin anlattığınız gibi de bir durum söz konusu değil. Öyle bir noktaya getirdiler ki o gece helikopterlerle Kobani'ye sandıklarla silahları, mühimmatı indirdiler. Ciddi bir çatışma bölgesi de orada oluştu.

Bunlar öyle bir noktaya getirdiler ki, o gece helikopterlerle sandıklar içinde Kobani'ye mühimmatı indirdiler. Benim Kürt kardeşlerim bazen diyor ya "Türkiye bize sahip çıkmıyor" diye. Kobani'den gelen yaklaşık 300 bin kardeşim Türkiye'de. Bunu nereye koyacağız?

Şu anda bizim oradaki samimi yaklaşımımız, değer taraflardaki Cerablus'ta, Afrin'de takındığımız tavır, eğer onun da önünü açsaydık, bizi çok daha zor duruma düşürebilirdi. Böylece bu işi güneyden kurtarmış olduk, oraları güvence altına almış olduk. Zaten benim güvenli bölge ifadem buradan kaynaklanıyordu. Eğer biz güneyde güvenli bölgeyi ilan edemezsek her an bu sıkıntıyı yaşarız ama bu güvenli bölgeyi ilan eder de burada koalisyon güçleriyle müşterek bir hareket içine girersek, buraları teminat altına almış oluruz.

"BU MEMLEKET YOL GEÇEN HANI DEĞİL"

Ben meydanlarda dev ekranlara bazılarını izletiyorum. Çok açık net . Bir kadın var 'biz sırtımızı PKK'ya dayadık' diyor. Bu çok manidar. Bunlar beka meselesi olmaz mı? Bir diğeri savaş çağrısı yapıyor. Savaş kapıdaysa buyrun topunuz gelin. Bu memleket yol geçen hanı değil. Diğeri Kandil'den mesaj veriyor. Oylar şuraya. Bir tane Temeli olmayan adam o da kalkıyor diyor ki Kürdistan'da oylar HDP'ye...

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI TALEBİ

Orada mesela bir sergi yapıldı, orada Kur'an tilaveti de yaptık. Belli bir bölümünde şu anda namaz da kılınıyor. Bunları da aşmak bizim için sorun değil aşarız ama getirisi, götürüsü nedir? Bunu da burada açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. O, bizim için faturası çok daha ağırdır. Unutmayalım dünyanın çok çeşit ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler, bu camilerin başına ne gelir, bunu düşünüyor mu?

Ayasofya açılsın diyorlar. Be kardeşim. Bir şey söylerken duygusallıkla, afedersin bu alçağın, bu teröristin sözlerine karşı böyle bir talepte bulunmanın bir anlamı yok. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunlar da bir tahriktir. Bu tahrik unsurlarını bozalım diye özellikle bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım.

.BAŞKA DÜŞÜNCELERİM DE VAR AMA BURADA KONUŞULMAZ"

Zaman zaman da aslında bunu söylüyorum. Başka düşüncelerim de var ama bunlar konuşulmaz. Bunlar yapılır. Mesela orada bir sergi yapıldı. Orada Kur'an tilaveti de yaptık. Belli bir bölümünde şu anda namaz da kılınıyor. Bunları aşmak bizim için sorun değil. Aşarız. Ama getirisi götürüsü nedir? Bunu da burada açıklamam doğru olmaz.

"ACABA DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDEKİ BİNLERCE CAMİNİN BAŞINA NE GELİR, BUNU DÜŞÜNÜYORLAR MI?"

Bunun bir götürüsü var. Bizim için faturası çok daha ağırdır. Unutmayalım, şu anda dünyanın çok çeşitli ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler, o camilerin başına ne gelir diye düşünüyor mu? Bir sürü kundaklama hareketleri yapılıyor.

."BÜYÜK ÇAMLICA CAMİSİ'NİN RAMAZAN ÖNCESİ RESMİ AÇILIŞINI DA YAPACAĞIZ"

HOLLANDA SALDIRISI

Hollanda'daki saldırının terör saldırısı mı yoksa şahsi mesele mi olduğu araştırılıyor.

KYK BORÇLARI

KYK borçları çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde taksitlerle ödeniyor. Bunlar krediden kaynaklanan borçlar. Burslar karşılıksız. Bu soruya bir Bay Kemal gibi bir de Tayyip Erdoğan gibi cevap verilir. Bay Kemal gibi cevap verirsek 'sildim gitti' der. Ama ben Erdoğan gibi cevap verirsem, ben 82 milyonun burada hakkının olduğu bir parayı korumak uğruna bunu vermem lazım. Kredide iş bulduğunuz zaman faiz yok, bu borcunuzu ödemeye çalışıyorsunuz. Taksitleri de bunların çok düşük. Harçları kaldırdık mı, kaldırdık. Sigortalı bir işe girdiğin an taksitli ve faizsiz ödüyorsun. Bunu da artık devlete çok görmeyelim.

Bu seçimde dörtlü çete var. Neyi nereye taşıyacakları ortada. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. 31 Mart ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun.

TÜRKİYE-İRAN ORTAK OPERASYON

Onlar PJAK'tan biz de PKK'dan rahatsızız. Bu (dün) gece operasyon yapıldı. Bu ortak operasyonlar sürecek.