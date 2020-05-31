Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gençlerle Buluşma Programı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla gençlerle buluşma programında konuştu.

Sigara karşıtlığıyla bilinen ve sigara içenlerden bırakma sözü karşılığında paketlerin üzerine tarih yazarak alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigaraya karşı yürütülen mücadelede yeni vergilerin yolda olduğunun sinyalini verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kovid-19'a karşı alınan tedbirleri hatırlatan Erdoğan, "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur." dedi.

Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşandığını söyleyen Erdoğan, "Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır." diye konuştu.

Erdoğan, alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımlarının engellenmeye çalışıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir."

"İNŞALLAH BOL İÇKİ VE SİGARA İÇİLİR DİYEN BAKANLAR GÖRDÜK"

"Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.

Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir."

"EN ÇOK VERGİ YÜKÜ SİGARADA"

"Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir. En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz."

"EĞLENCE MEKANLARI BİR SÜRE DAHA KAPALI KALACAK"

"Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.

Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir.

400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur

Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı."