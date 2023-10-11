Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: ''Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız'' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada terör örgütlerine göz açtırmayacaklarını 'Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız'' diyerek sınır ötesi operasyon sinyali verdi.