Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: ''Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada terör örgütlerine göz açtırmayacaklarını 'Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız'' diyerek sınır ötesi operasyon sinyali verdi.

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Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: ''Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız'' 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

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Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: ''Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız''
Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: ''Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız''
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