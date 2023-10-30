Başkan Erdoğan indirim desteği çağrısında bulunmuştu! Odalar, borsalar ve iş dünyasından büyük destek geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısı ile yaptığı "indirim çağrısına Odalar, Borsalar, zincir marketler ve tüm iş dünyasından peş peşe yapılan açıklamalarla büyük destek geldi.

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Başkan Erdoğan indirim desteği çağrısında bulunmuştu! Odalar, borsalar ve iş dünyasından büyük destek geldi 1

Bakan Bolat'ın 5 Ekim'de, Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Ekim'deki kabine toplantısının ardından zincir marketler başta olmak üzere tüm esnafı ve işletmeleri yapacakları indirimlerle enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek verme çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrıların ardından iş dünyasından kampanyaya katılım hızla arttı.

ODA VE BORSALARDAN TAM DESTEK

Oda ve borsalar kampanyaya en yoğun destek veren kesimler arasında yer aldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul iş dünyamızın en büyük meslek örgütü olan İTO'ya üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum." diyerek desteğini açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, başlatılan kampanyanın enflasyonla mücadele açısından yerinde olduğunu ve İSO olarak sanayicileri imkanları ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye çağırdıklarını kaydetti.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da indirim çağrısına destek vererek "Kar marjlarımızı gözden geçirmeli, yapılabilecek maksimum indirimi yapmalıyız." dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, büyüme, yatırımlar, finansman maliyetleri, gelir dağılımı gibi birçok temel makroekonomik değişkeni olumsuz etkileyen enflasyonla mücadelenin bugünün en temel sorunlarından biri olduğunu belirterek bu sorunun kısa sürede çözümü için tüm kesimlerin kararlı duruş sergilemesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Baran, başta Oda üyeleri olmak üzere tüm kesimlere yönelik çağrısını, "Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum." diyerek yaptı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da indirim kampanyasına destek verdiklerini belirterek "Üyelerimiz bu konuda çok hassas ve özverili bir yaklaşım içindeler. Ülkemizin, milletimizin üstün faydasına gördüğümüz her konuda elimizi taşın altına koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İŞ DÜNYASI DESTEK VERDİ

İş dünyasının çatı örgütlerinden de bu süreçte kampanyaya güçlü katılım geldi. Sivil toplum örgütlerinin başkanları, özellikle reel sektöre çağrıda bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, kampanyanın başladığı günlerde yaptığı açıklamada, "Gerek ülkemiz gerekse küresel ekonomik piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda yürütülen enflasyonla mücadele kapsamında iş dünyası olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Ticaret Bakanı'mızın reel sektöre yönelik indirim çağrısını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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