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  3. Başkan Şadi Yazıcı açıkladı! Tuzla'da altyapı çalışmalarına hız verildi

Başkan Şadi Yazıcı açıkladı! Tuzla'da altyapı çalışmalarına hız verildi

Tam kapanma sürecinin bitimine az bir zaman kala ilçe genelinde alt yapı çalışmalarına devam eden Tuzla Belediyesi, yapılan asfalt yenileme, asfalt yamalama ve hız kasisi çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Başkan Şadi Yazıcı açıkladı! Tuzla'da altyapı çalışmalarına hız verildi

Sokakların ve caddelerin uygun olmaması sebebiyle ertelenen bazı projelerde devamlılığın olacağını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'daki asfalt yenileme, asfalt yamalama ve hız kasisi yapım çalışmalarının da hızlandırıldığı söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan Perşembe günü 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’a kadar alınan tam kapanma sürecinde ilçe genelinde yaptığı alt yapı, asfalt yenileme, asfalt yamalama ve hız kasisi yapımını hızlandı.

Başkan Şadi Yazıcı açıkladı! Tuzla'da altyapı çalışmalarına hız verildi

İLÇEDEKİ ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDIK

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla hızlanan çalışmalarda, vatandaşlardan gelen istekler ve Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen program dâhilinde yapılan çalışmalarda, yağmur suyu kanal çalışmaları, mazgal temizliği, tretuvar çalışmaları hızlandı. Ayrıca caddelerin ve sokakların boş kalması nedeniyle asfalt yenileme çalışmaları ve bozulan yollarda asfalt yamalama çalışmaları da sürdürülüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tam kapanma dönemini fırsata çevirerek alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

Başkan Şadi Yazıcı açıkladı! Tuzla'da altyapı çalışmalarına hız verildi

“TAM KAPANMAYI FIRSAT BİLDİK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Koronavirüs salgını ile yapılan mücadele kapsamında yeni bir safha olan tam kapanma dönemini fırsata çevirdik. Tam kapanma öncesinde, sokakların ve caddelerin uygun olmaması sebebiyle ertelediğimiz bazı projelerimizi bu süreçte devreye alarak hızlandırdık. Tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar hem çalışmalarımızı bitireceğiz hem de Koronavirüs salgınında yeni bir sayfa açacağız” dedi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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