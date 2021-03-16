 Başkan Şadi Yazıcı, Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması'nda dereceye girenleri ağırladı!

Tuzla genelinde okullara arası düzenlenen Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması'nda Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı, kazanan öğrencilerle hem sohbet etti hem de onlara hediyelerini verdi.

Bitkisel Atık Yağların, lavabolara dökülmeden geri dönüşüme kazandırılması amacıyla okullar arası yapılan ve 17 okuldan 337 öğrencinin katılım gösterdiği 1 Kasım 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Bitkisel Atık Yağ Toplama” yarışmasının sonuna gelindi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ile sohbet eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, hem dereceye giren öğrencilere hem de atık yağ toplayan tüm öğrencilere teşvik edici ödüller de verdi. Öğrencilere Futbol-Voleybol-Basketbol topu, karaoke mikrofon, akıllı kol saati, bisiklet, taşınabilir şarj, schooter, yazıcı, teleskop ve diz üstü bilgisayar hediye edildi.

''ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEYE ÖNCÜLÜK YAPTINIZ''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 13 ton yağ toplanmış. Bunun etkileri açısından bakıldığında, ilçemizde hanelerden toplanan atık yağ miktarı düzenlenen yarışma ile birlikte yüzde 260 oranında da artmış. Yüzde 260 artış demek, geri dönüşüm konusunda ciddi bir avantaj sağlıyoruz. Çevreye hassasiyetimiz açısından da. Ben sizleri tebrik ediyorum. Çok önemli bir şeye öncülük yaptınız. Yarışmada birinci, ikinci, üçüncü ayrı birşeydir. Onları ödüllendirmek çok önemlidir. Ama katılmak bile bir onurdur. Ben böylesine önemli yarışmaların artması, iyiliğin, çevreye hassasiyetin olduğu yarışmaların iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

“DAHA DUYARLI BİR TUZLA OLUŞTURMAK İÇİN GAYRET SARF EDİYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Dünyamızda özellikle bilim ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni ürünlerin oluşması ve yeni ürünler ile birlikte çevreye salmış olduğumuz atıklar ve bu atıkların tekrar geri dönüşümde kullanılması ve bununla ilgili de tüm dünyada bir çok kampanyalar dünyamızı daha iyi bir noktaya getirmek için yapılan çalışmalardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefeninin başlatmış olduğu sıfır atık projeleri ile birlikte biz de ilçemizde ve her yerde bu konuda çalışmaları sürdürmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin katılımıyla bugün de özellikle atık yağ konusunda geri dönüşüm konusunda başarılı olan öğrencilerimize gerekli ödüllendirmelerde bulunduk. Bunları daha da çok yaygınlaştırarak çevremize daha duyarlı bir Tuzla oluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇOCUKLARIN BİR ŞEYE İNANMASI KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOKTUR”

Atık yağ toplamak için gayret gösteren öğrenciler hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Çocukların bir şeye inanması kadar güzel bir şey yoktur. Onlar saf ve tertemiz bir şekilde ideallerine kitlenirler. Gelecekte daha güzel bir Tuzla, daha güzel bir Türkiye ve daha güzel bir dünya hedefinde olduktan sonra onun zararını görünce artık en ufak bir yağ gördüklerinde ‘ Aman atmayın, bunu alayım, çevreye zarar vermeyeyim’ gibi düşünceler ile yetişen çocuklar, bir kendi yetiştikleri ortamı farklılaştıracaklar. İki, onların yetiştireceği çocuklar daha farklı duyarlı olacaklar. Bu açıdan da çok kıymetli olacağını düşünüyorum” dedi.

“LOKANTALARDAN ATIK YAĞ TOPLADIM”

Lokantalardan atık yağ topladığını belirten 11 yaşındaki Berat Candemir,” Evliya Çelebi Ortaokulun’da okuyorum. 11 yaşındayım. Ben babam ile lokantalar açıkken gezmiştik. Oralardan topladık. Lokantadaki görevler veriyorlar. Yağlar artınca ben alıyorum” dedi. Oğlunun yaptığı başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirten baba Mustafa Candemir,” Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın başlattığı kampanyaya katılarak gurur duyduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Çocuğumun burada olmasından gururlanıyorum. Anlatılacak gibi değil. O yüzden el ele vererek çalışmakla bir çok şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Biz de başardık” dedi.

“BAŞKANIMIZIN YAPTIĞI YARIŞMAYA KATILDIM”

8 yaşındaki Umut Kayra, “8 yaşındayım. 350 kilogram yağ topladım. Canlı dersime giremediğim için başkanımızın yaptığı yarışmaya katıldım. 410 kilogram yağ topladığını belirten Ebrar Ömür ise, “Okuldan haber verdiler. Ben yarışma yapıldığı zamandan beri katılıyorum. 410 kilogram yağ topladım. Babamlar sağolsunlar, evdekilerden tanıdıklardan topladım. Evdeki herkes atığ yağ toplayıcı. Genellikle de böyle yerlere veriyorlar” dedi.