Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Özel Çocuklara kendi elleriyle cağ kebabı ikram etti

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan özel çocuklar, hem evlerinde hem de Gönül Elleri Çarşısı içerisinde bulunan iyilik atölyesinde kese kağıdı üreterek poşet kullanımının önüne geçiyorlar.

Başkan Yazıcı, geçtiğimiz ay özel çocuklara ziyarette bulunmuş ve özel çocuklara cağ kebabı yapma sözü vermişti. Başkanı Yazıcı, özel çocuklara kendi elleriyle cağ kebabı ikram etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ayrıca, “Yaşlılar Merkezimizin hemen yanında Engelsiz Yaşam Merkezi yapıyoruz. Tuzlamıza hayırlı olsun” dedi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan özel çocuklar poşet kullanımının önüne geçmek için iyilik atölyesinde kese kağıdı üretiyorlar.

Yaşlılar Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe 65 yaş üstü 20 kişi ile birlikte 22 özel çocuk aileleri ile birlikte katıldı. Programda Başkan Yazıcı, özel çocuklara kendi elleriyle cağ kebabı yedirdi. Özel çocukların Başkan Yazıcı’ya halı saha maçı yapma teklifiyle keyifli anlar yaşandı. Başkan Yazıcı, program sonrasında yaptığı açıklamada Tuzla’ya Engelsiz Yaşam Merkezi kazandıracaklarını duyurdu.

“ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN BİZİM KALBİMİZDE ÖZEL BİR YERİ VAR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Gönül Elleri Çarşısı’ndaki özel çocuklarımız, kese kağıdı üretiyorlardı. Esnaflara verilen kese kâğıdını yaparken, çevreye duyarlılıklarını, ailelerine desteklerini ve kendi el becerilerini geliştiriyorlardı. Çevreye duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ziyaretine gittiğimiz zaman cağ kebabı sözü vermiştik. Bugün de cağ kebabı için buluştuk. Ama bugün bir şey daha duyurduk. Yaşlılar Merkezimizin hemen yanında Engelsiz Yaşam Merkezi’ni birlikte gerçekleştireceğiz. Tuzlamıza hayırlı olsun. Çocuklarımıza hayırlı olsun. Özel çocuklarımızın bizim kalbimizde de özel bir yeri var. Biraz önce de bir halı saha maçı teklifi aldım. Halı saha maçı yapacağız” dedi.

“ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ İLE İLGİLENMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Programda Başkan Yazıcı’ya eşlik eden Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı,” Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak, özel çocuklarımız ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Her özel günümüzü birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Özellikle otizmli çocuklarımız ve eğitime başlayan çocuklarımız ile eğitim alanında ilgilenmeye çalışıyoruz. Başkanımız verdiği bir söz üzerine buradayız. O sözü sağ olsun Başkanımız yoğun programına rağmen bizimle birlikte oldu. Çocuklarımızı sevindirdi” dedi.