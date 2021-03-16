Başkan Yazıcı'nın ile Sağlıkçıların yaptığı Karting Yarışı nefesleri kesti!

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, koronavirüs salgınında en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarıyla 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte karting yarışı yaptı. Keyifli anlara sahne olan yarışta Başkan Yazıcı dereceye gire sağlık çalışanlarına ödüllerini takdim etti.

14 Mart Tıp Bayramı'nda Ağrı, Aksaray, Kırklareli, Ankara, Manisa, Samsun, Çanakkale’den gelen 11 UMKE ve Acil Sağlık çalışanını ağırlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda düzenlenen özel etkinlikte sağlıkçılarla karting yarışı yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sağlık çalışanlarından Cihan Keser, Şirin Taydemir, Selin Telo, Akın Telo, Özbey Yalçın, Yasın Kılıç, Hatice Yüksel, Edanur Doğan, Oğuz Çevik, Dr. Ersin Çoban ve Anıl Alican Şengünoğlu yarış öncesinde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile kısa süre sohbet ettiler. Sohbetin ardından başlayan yarış, keyifli anların yaşanmasına neden oldu.

''BİZE GÜZEL BİR GÜN YAŞATTILAR''

Başkan Yazıcı, yarışı ilk sırada bitiren sağlık çalışanlarına kupa takdim ederken dereceye giremeyenlere ise madalya verdi. Ödül töreni sonrasında ise sağlık çalışanları ile Başkan Yazıcı, günün anlam ve önemine istinaden hatıra fotoğrafı çektirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bize güzel bir gün yaşattılar. Bir doktor olarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nda bütün hekimlere ve sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum” dedi.

“ONLARLA BERABER, BİR FARKINDALIK OLUŞTURDUK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yarış sonrası yaptığı açıklamada,” Güzel bir yarış oldu. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bize güzel bir gün yaşattılar. Bir doktor olarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nda bütün hekimlere ve sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum. Arkadaşlara da buraya kadar geldiler bizi şereflendirdiler. Onlarla beraber, bir farkındalık oluşturduk. Kendileri Türkiye’de insanların yardımına koşarken onların sayısının artması, onlarla birlikte çalışanların artmasını, onların bilinirliklerin artması ama 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle de virüsle mücadelenin sadece özellikle de söylüyorum, anasını, babasını, çocuğunu, imkanlarını bırakıp en kıymetli varlıkları olan canını ortaya atan sağlık çalışanlarımıza tekrar yürekten şükranlarımı borç biliyorum” dedi.

“MÜKEMMEL BİR AMBİYANSTA, GÜZEL BİR YARIŞMA OLDU”

Yarışa Manisa’dan katılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda paramedik olarak çalışan Anıl Alican Şengünoğlu,” Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya böyle bir organizasyona bizi çağırdıkları için teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyoruz. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz, Müdür Yardımcımız nezdinde. Bizleri buraya davet ettikleri için çok mutluyuz. Mükemmel bir ambiyansta, güzel bir yarışma oldu. Gururlu hissediyorum. Güzel bir yarıştı, son ana kadar yarışma bitmedi. Sonunda da bir kişi kazanacaktı. Ben olduğum için mutlu oldum” dedi.

“TÜM ARKADAŞLARIMIZI TEMSİLEN BURADAYIZ”

Ankara’dan gelen ve ambulans şoförü olarak çalışan Özbey Yalçın,” 6 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Yarışta ikinci olduk. Pandemi sürecinde bir senedir çok yorulmuştuk. Uzun ve yoğun geçen nöbetlerimizin ardından Tuzla Belediye Başkanımızın, Aile Sağlık Hizmetlerimizin, Sağlık Bakanımızın katkılarıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Türkiye’den 10 kişi olarak geldik. Tüm arkadaşlarımız en az bizler kadar çalışmışlardır bu zorlu süreçte. Onları temsilen, buradayız. Güzel bir yarış oldu” dedi.