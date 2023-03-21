Başkanı Muzaffer Bıyık: "Daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamayı hedefliyoruz

Darıca Belediyesi örnek uygulamayla hem çocukları memnun ediyor, hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor. Başkan Muzaffer Bıyık, "Kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılması ile daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi

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Başkanı Muzaffer Bıyık: "Daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamayı hedefliyoruz

Darıca Belediyesi, kullanılmayan bisikletleri geri dönüşümle yeniden hayata kazandırarak daha fazla çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştiriyor.

Darıca Belediyesi, kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılması ve daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamak için örnek bir proje geliştirdi. Proje çerçevesinde arızalanan ve artık kullanılmayan 200 bisiklet, Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından geri dönüştürülerek, yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Yenilenen bisikletler gençlere ulaştırılması için Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da teslim törenine katıldı.

"DAHA FAZLA ÇOCUĞUN BİSİKLETE BİNMESİNİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Hedeflerinin geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak ve projeyle daha fazla çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştirmek olduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılması ile daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamayı hedefliyoruz. Dünyamızın kaynaklarının azaldığı, iklimlerin değiştiği günümüzde geri dönüşüm, geri kazanım çok önemli hale gelmiştir. Biz de Darıca Belediyesi olarak daha güzel, daha yaşanabilir bir Darıca için geri dönüşümü önemsiyor ve canla başla çalışmaya devam ediyoruz.

Başkanı Muzaffer Bıyık: "Daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamayı hedefliyoruz

200 BİSİKLETİN 100 ADETİNİ DARICA KAYMAKAMLIĞIMIZA VERDİK

İleri Dönüşüm ile bakımını yapıp kullanıma hazır hale getirdiğimiz 200 bisikletin 100 adetini Darıca Kaymakamlığımıza verdik. Kalan 100 adet bisikleti de bugün itibariyle Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün uhdesine vererek gençlerimizin kullanmasını sağlayacağız" dedi.

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