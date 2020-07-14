Başkanlardan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti

Kulüpler Birliği, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Mustafa Cengiz, uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Bu süreçte iki kez ameliyat olan Cengiz'in, şu an sağlığının yerinde olduğu belirtiliyor.

İşte ziyarette bulunan isimler:

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç, Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa SK Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz