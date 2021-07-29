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Başkasının ahırına girmenin bedelini canlarıyla ödediler

Isparta'da yaşanan olayda çoban ahırına giren dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü.

Başkasının ahırına girmenin bedelini canlarıyla ödediler

Isparta'da hayvan alım satımı yapan 34 yaşındaki Emrah Kaya ile 19 yaşındaki Eflatun Karaman, gece yarısı kamyonetle başkasına ait olan bir ağıla gitti. O sırada ağılda bulunan 17 yaşındaki çoban L.K. iddiya göre hırsız sandığı dayı ile yeğenine ateş etti. Dayı ile yeğenin feci şekilde can verdiği olayın ardından çoban L.K., suç aletiyle jandarmaya teslim olurken şahsın 3 gün sonra 18 yaşına gireceği öğrenildi.  

Başkasının ahırına girmenin bedelini canlarıyla ödediler

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Ağılda çobanlık yapan L.K., iddiaya göre hırsız sandığı Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'a yanındaki otomatik av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği dayı ve yeğeni ağır yaralandı. L.K.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'ın öldüğü belirlendi.

18 OLMASINA 3 GÜN KALMIŞTI.

Kara ve Karaduman'ın cenazeleri, nöbetçi savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. L.K. ise suç aleti tüfekle birlikte jandarmaya teslim oldu. Çalışmak üzere Adana'dan Yalvaç'a gelen ve bir sürü sahibinin yanında çoban olarak işe başlayan L.K.'nin, 3 gün sonra 18 yaşına gireceği öğrenildi. Olayda yaşamını yitiren Emrah Kara'nın evli, Eflatun Karaduman'ın ise bekar olduğu belirtildi.

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