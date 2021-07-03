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  3. Başkent Ankara'da müzik yasağı: Eğlence mekanları tek tek denetlendi!

Başkent Ankara'da müzik yasağı: Eğlence mekanları tek tek denetlendi!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan kademeli normalleşmenin üçüncü aşamasında, eğlence mekanlarına getirilen saat 00.00'dan sonraki müzik yasağı, başkent Ankara'da polis ekiplerince denetlendi.

Başkent Ankara'da müzik yasağı: Eğlence mekanları tek tek denetlendi!

Bir yılı uzun süredir mücadelenin küresel çapta sürdüğü yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte ülkemizde kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçildi. Bu kapsamda birçok yasak kaldırılırken açılan eğlence mekanlarına da saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getirilmesine karar verildi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Bu kapsamda, başkentteki eğlence mekanları, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında saat 24.00'ten sonra getirilen müzik yasağı kapsamında denetlendi.

Başkent Ankara'da müzik yasağı: Eğlence mekanları tek tek denetlendi!

Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinden itibaren kent genelindeki eğlence mekanlarına gitmeye başladı.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliği için şüpheli kişiler ve iş yerleriyle ilgili denetimler de sıklaştırıldı.

Başkent Ankara'da müzik yasağı: Eğlence mekanları tek tek denetlendi!

45 MEKANDA DENETİM

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, saat 24.00'ten sonra getirilen müzik yasağı nedeniyle 45 eğlence mekanında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Başkent Ankara'da müzik yasağı: Eğlence mekanları tek tek denetlendi!

Kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan denetimlerde ekipler, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunurken vatandaşları, Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirdi.

Kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine de idari para cezası kesildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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