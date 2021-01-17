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  3. Başkent beyaza büründü! Çocuklar karın tadını çıkardı!

Başkent beyaza büründü! Çocuklar karın tadını çıkardı!

Ankara'da akşam saatlerinde başlayarak giderek etkisi arttıran kar yağışı ile kent yeniden beyaza büründü. Karı gören çocuklar sokağa döküldü.

Başkent beyaza büründü! Çocuklar karın tadını çıkardı!

Ankara'da bir haftadır devam eden soğuk ve yağışlı hava, gece saatlerinde giderek etkisini arttırdı. Şehir merkezinde yağmur etkili olurken, kentin bazı kesimlerinde lapa lapa kar yağdı.

Başkent beyaza büründü! Çocuklar karın tadını çıkardı!

Bazı kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar örtüsünü gören vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını unutup karın tadını çıkardı.

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KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Çocuklar, yüzme simitleri ve su bidonları ile karda kaydı, kardan adam yapıp, kartopu oynadı.

Mahalle aralarında gezen polis ekipleri ise anonslar yaparak vatandaşların evlerine dönmesini sağladı.

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Öte yandan, kar nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı, belediye ekipleri ise gece boyunca karla mücadele etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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