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  3. Başkentte annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı

Başkentte annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde gece yarısı annesinin odasından sesler duyan liseli genç, kapıyı açtığında odada bir erkek görünce dehşet saçtı. Eline bıçak alan 19 yaşındaki genç, annesinin erkek arkadaşını defalarca bıçakladı.

Baraj Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda,  lise öğrencisi Emre T. evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada yatak odasından sesler duyunca kapıyı açtı.  İçeride annesi Badegül T.’nin yanında erkek arkadaşı Enis Y.’yi gören Emre T. kavga çıkardı. 

Arbede esnasında yere düşen Emre T., eline geçirdiği bıçakla Enis Y.’yi 3 yerinden bıçakladı. Yaşanan olayda da elinden yaralanan Emre T.'yi olay yerine çağırdığı arkadaşları zor sakinleştirdi. Arkadaşları liseli gençten bıçağı aldı ve kavgayı ayırdı. Ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bıçak darbeleriyle yaralanan Enis Y.’nin durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

ÇOCUĞUNU UNUTUP SEVGİLİSİNİN YANINA GİTTİ

Badegül T.’nin yaralı arkadaşı Enis Y.’nin başında beklemesi ve elinden yaralanan lise öğrencisi oğlunu unuttuğu anlar görenleri şaşırttı. Yaralı Enis Y. ambulansa taşınana kadar başında bekleyen kadın, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Başkentte annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı

KORKUP ARKADAŞLARINA HABER VERMİŞ 

Şüpheli lise öğrencisi Emre T.’nin arkadaşı Oğuz Karatekin, “Evden çıktık işe gidiyorduk. Arkadaşımız aradı bizi. Annemin yanında birileri var herhalde odadan değişik değişik sesler duyuyorum dedi. Bende sakin ol geliyorum dedim. Geldim hemen buraya. Geldiğim de kavga ediyorlardı. Bıçaklamıştı. O esnada biz polisi aradık. Arkadaşımın elinden kurtardım adamı. Adam yerde yatıyordu. Arkadaşım yatak odasın da yakalamış. Evde kimse yok sanıyormuş. Bizde ayırdık” dedi.

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