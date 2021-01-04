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  3. Başkentte kadın cinayeti! Eski sevgilisi tarafından kurşunlanan kadın hayatını kaybetti

Başkentte kadın cinayeti! Eski sevgilisi tarafından kurşunlanan kadın hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde eski kız arkadaşının evine giden şahıs Sevgi T.'yi çocuklarının yanında 3 el ateş ederek öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran kadını kalp masajıyla hayata döndürdükten sonra hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başkentte kadın cinayeti! Eski sevgilisi tarafından kurşunlanan kadın hayatını kaybetti

Mutlu Mahallesi 706. Sokakta saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, Gökhan A. (26), kendisinden 5 ay önce ayrılan Sevgi T.'yi (33) telefonla arayarak tartıştı. Ardından eski sevgilisinin evinin önüne gelen şahıs kapıyı açmasını istedi. Kapının açılmaması üzerine sinirlenen Gökhan A., yerden aldığı taşla evin camını kırarak içeri girdi. 

ÇOCUKLARINI ODAYA KİLİTLEDİ

Eve giren saldırgan, sevgilisiyle baş başa görüşmek için Sevgi T.’nin çocuklarını odaya kilitledi. Burada sevgilisiyle tekrar tartışmaya başlayan Gökhan A., öfkelenerek belindeki tabancayla Sevgi T.’ye 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerden dolayı yerde kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın ağır yaralandı. Odada kilitli kalan çocukların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Başkentte kadın cinayeti! Eski sevgilisi tarafından kurşunlanan kadın hayatını kaybetti

HASTANEDE ÖLDÜ

Polis, odaya kilitlenen çocukları dışarıya çıkarırken sağlık ekibi de kalbi duran yaralı kadına olay yerinde kalp masajı yaptı. Yaralı kadın, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Sevgi T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sevgi T.’nin 3 çocuğu vardı. Polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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