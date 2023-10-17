KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Başkentte tuhaf bir olay! Otobüse bedava binmek için kadın kılığına girerek annesinin kartını kullandı
Ankara'da bir vatandaş otobüslere bedava binmek için çok ilginç bir yöntemle çarşafa bürünüp kadın kılığına girerek annesinin kartını kullandı
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