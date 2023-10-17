Başkentte tuhaf bir olay! Otobüse bedava binmek için kadın kılığına girerek annesinin kartını kullandı

Ankara'da bir vatandaş otobüslere bedava binmek için çok ilginç bir yöntemle çarşafa bürünüp kadın kılığına girerek annesinin kartını kullandı

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Başkentte tuhaf bir olay! Otobüse bedava binmek için kadın kılığına girerek annesinin kartını kullandı 1

BU KADARINA DA PES!

Ankara trafik isimli İnstagram sayfasında yer alan bir videoya göre. EGO otobüsüne binemeye çalışan çarşaflı bir kişi şoförün dikkatini çekti. Şoförün şüphelenmesiyle çarşaf içerisindeki kişinin bir erkek olduğu ortaya

Başkentte tuhaf bir olay! Otobüse bedava binmek için kadın kılığına girerek annesinin kartını kullandı 2

KADIN KILIĞINA GİREN ADAM OTOBÜSTEN ATILDI

Başkentte tuhaf bir olay yaşandı. EGO otobüsüne çarşafıyla binen kadın kılığındaki erkek, annesinin 65 yaş serbest kartıyla yolculuk etmeye çalıştı. EGO şoförünün dikkati sonucu erkek olduğun anlaşılan çarşaflı, otobüsten atıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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