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  3. Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80

Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80

Türkiye Basketbol Ligi 26. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile Akhisar Belediye Basketbol karşı karşıya geldi. Gerçekleştirilen karşılaşmada Kağıtspor evinde ağırladığı Akhisar Belediye Basketbol'u 82-80 mağlup etti.

Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80

Türkiye Basketbol Ligi 26. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Akhisar Belediye Basketbol'u 82-80 mağlup etti.

KARŞILAŞMANIN DETAYLARI

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Abdullah Koputan xx, İsmail Binbir xx

KBB Kağıtspor Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Akhisar Belediye Basketbol Başantrenör: Levent Demircis

1. Periyot: 18-17 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 46-39 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 66-55 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80

Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80

Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80

Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80

Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80

Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80

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