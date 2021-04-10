Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80
Türkiye Basketbol Ligi 26. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile Akhisar Belediye Basketbol karşı karşıya geldi. Gerçekleştirilen karşılaşmada Kağıtspor evinde ağırladığı Akhisar Belediye Basketbol'u 82-80 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi 26. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Akhisar Belediye Basketbol'u 82-80 mağlup etti.
KARŞILAŞMANIN DETAYLARI
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Abdullah Koputan xx, İsmail Binbir xx
KBB Kağıtspor Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Akhisar Belediye Basketbol Başantrenör: Levent Demircis
1. Periyot: 18-17 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 46-39 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 66-55 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)