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  4. Basketbolda heyecanlı karşılaşma! Anadolu Efes - Real Madrid serisinde ikinci perde

Basketbolda heyecanlı karşılaşma! Anadolu Efes - Real Madrid serisinde ikinci perde

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off serisi ikinci maçında yarın evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar seride 1-0 önde bulunuyor.

Basketbolda heyecanlı karşılaşma! Anadolu Efes - Real Madrid serisinde ikinci perde

THY Euroleague play-off serisi ikinci maçında Anadolu Efes yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Seride ev sahibi avantajı olan Efes, ilk karşılaşmada bunu iyi kullandı ve parkeden 90-63 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Seride 1-0 önde bulunan lacivert-beyazlılar, 3. ve gerekirse 4. müsabakaları İspanya'da oynayacak.

33 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Anadolu Efes ile Real Madrid bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Efes 10 kez parkeden galip ayrılırken, Madrid ise 23 kez rakibini mağlup etti. Bu sezon oynanan 3 mücadelede ise lacivert-beyazlılar 2 kez kazanan taraf oldu.

Anadolu Efes, yarın Madrid ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarında 722. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 721 müsabakada 411 galibiyet, 310 mağlubiyet aldı. Efes, Euroleague'de ise 474. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 473 karşılaşmada 254 kez parkeden galip ayrılırken, 219 kez ise yenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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