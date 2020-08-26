Avrupa'da ve Türkiye'de birçok basketbol ligi, koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadan tescil edilmek zorunda kalmıştı. Basketbolsever birçok izleyici için oldukça üzücü olan bu durum, Gloria Cup turnuvası ile telafi edilecek. Avrupa'nın ve Türkiye'nin üst klasman takımlarının katılacağı Gloria Cup Basketbol turnuvası, basketbol takipçileri için adeta, Euroleague çapında bir organizasyon. Peki, Gloria Cup Basketbol nedir? Ne zaman başlıyor? Hangi kanal yayınlayacak? Detaylar haberimizde...

GLORİA CUP BASKETBOL NEDİR?

Gloria Sports Arena ev sahipliğinde, Smart Casual Event’in organizatörlüğünde 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek basketbol hazırlık turnuvası Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva1 Grubunda; Bahçeşehir Koleji, Galatasaray, Khimki, B Grubunda; AEK, Anadolu Efes, CSKA Moskova yer alacak.

8-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ikinci hazırlık turnuvası Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva2 Grubunda ise Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, Karşıyaka, Khimki, Kızılyıldız, Tofaş, Türk Telekom kozlarını paylaşacak.

GLORİA CUP NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İki turnuva şeklinde olan Gloria Cup, 2-13 Eylül tarihleri arasında oynanacak. İlk turnuvada karşılaşacak takımlar, 2-6 Eylül, ikinci turnuvada karşılaşacak takımlar ise 8-13 Eylül arasında maçlarını yapacak.

GLORİA CUP HANGİ KANALDA?

Gloria Sports Arena ev sahipliğinde gerçekleşecek Gloria Cup Basketball 2020, Türkiye’den canlı yayınla D-Smart ve yurtdışında yayınlayan televizyon kanalları ile izleyici ile buluşacak. Karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak.

Gloria Cup Basketball 2020 programı şu şekilde:

2-6 EYLÜL 2020 /GLORİA CUP ULUSLARARASI ERKEKLER BASKETBOL TURNUVA1

2 EYLÜL ÇARŞAMBA

17.30: Khimki – Bahçeşehir Koleji

20.00: CSKA Moskova – AEK

3 EYLÜL PERŞEMBE

17.30: Bahçeşehir Koleji – Galatasaray

20.00: AEK – Anadolu Efes

4 Eylül Cuma

17.30: Galatasaray – Khimki

20.00: Anadolu Efes – CSKA Moskova

6 Eylül Pazar

13.30: A3- B3

16.00: A2 -B2

18.30: A1 –B1

8-13 EYLÜL 2020 GLORİA CUP ULUSLARARASI ERKEKLER BASKETBOL TURNUVA2

8 Eylül Salı

17.45: Oyun1 Khimki- Tofaş

20.15: Oyun2Anadolu Efes- Galatasaray

9 Eylül Çarşamba

17.45: Oyun3 Türk Telekom- Kızılyıldız

20.15: Oyun4 Fenerbahçe- Karşıyaka

10 Eylül Perşembe

17.45: Oyun5 Oyun1 Kaybeden- Oyun 2 Kaybeden

20.15: Oyun6 Game1 Kazanan- Oyun2 Kazanan

11 Eylül Cuma

17.45: Oyun7 Oyun3 Kaybeden- Oyun4 Kaybeden

20.15: Oyun8 Oyun3 Kazanan- Oyun4 Kazanan

12 Eylül Cumartesi

20.15: Oyun5 Kaybeden- Oyun7 Kaybeden

13 Eylül Pazar

13.30: Oyun5 Kazanan- Oyun 7Kazanan

16.00: Oyun6 Kaybeden-Oyun8 Kaybeden

18.30: Oyun6 Kazanan –Oyun8Kazanan

(KAYNAK: HÜRRİYET)