Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949. yılı törenlerinde konuşuyorİstanbul'da tehlike çanları! Büyükçekmece barajı adeta kuruduBasketbolseverlere müjde: Gloria Cup başlıyor!Millie Bobby Brown baş rollerinde olduğu Enola Holmes filminden ilk fragman!Bayburt'ta pozitif vakaların olduğu evler işaretlendiBeyaz Show ekranlara geri dönüyor! İşte yeni kanalı!UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Futbolseverleri 11 kritik maç bekliyor...Aykut Elmas'ın Diyanet İşleri Başkanı eleştirisi Twitter'da tepki topladıDefne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokumYusufeli Barajı şantiyesinde koronavirüs alarmı! Valilik kısıtlama getirdi
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Basketbolseverlere müjde: Gloria Cup başlıyor!

Basketbolseverlere müjde: Gloria Cup başlıyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle sezon sonunu göremeyen Türkiye Basketbol Ligi, basketbolsever birçok kişiyi oldukça üzmüştü. Basketbola büyük özlem duyan seyirciler için Gloria Cup müjdesi geldi. Avrupa'dan ve Türkiye'den birçok takımın katılacağı Gloria Cup nedir? Ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

Basketbolseverlere müjde: Gloria Cup başlıyor!

Avrupa'da ve Türkiye'de birçok basketbol ligi, koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadan tescil edilmek zorunda kalmıştı. Basketbolsever birçok izleyici için oldukça üzücü olan bu durum, Gloria Cup turnuvası ile telafi edilecek. Avrupa'nın ve Türkiye'nin üst klasman takımlarının katılacağı Gloria Cup Basketbol turnuvası, basketbol takipçileri için adeta, Euroleague çapında bir organizasyon. Peki, Gloria Cup Basketbol nedir? Ne zaman başlıyor? Hangi kanal yayınlayacak? Detaylar haberimizde...

GLORİA CUP BASKETBOL NEDİR?

Gloria Sports Arena ev sahipliğinde, Smart Casual Event’in organizatörlüğünde 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek basketbol hazırlık turnuvası Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva1 Grubunda; Bahçeşehir Koleji, Galatasaray, Khimki, B Grubunda; AEK, Anadolu Efes, CSKA Moskova yer alacak.

8-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ikinci hazırlık turnuvası Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva2 Grubunda ise Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, Karşıyaka, Khimki, Kızılyıldız, Tofaş, Türk Telekom kozlarını paylaşacak.

GLORİA CUP NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İki turnuva şeklinde olan Gloria Cup, 2-13 Eylül tarihleri arasında oynanacak. İlk turnuvada karşılaşacak takımlar, 2-6 Eylül, ikinci turnuvada karşılaşacak takımlar ise 8-13 Eylül arasında maçlarını yapacak. 

GLORİA CUP HANGİ KANALDA?

Gloria Sports Arena ev sahipliğinde gerçekleşecek Gloria Cup Basketball 2020, Türkiye’den canlı yayınla D-Smart ve yurtdışında yayınlayan televizyon kanalları ile izleyici ile buluşacak. Karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak.

Basketbolseverlere müjde: Gloria Cup başlıyor!

Gloria Cup Basketball 2020 programı şu şekilde:

2-6 EYLÜL 2020 /GLORİA CUP ULUSLARARASI ERKEKLER BASKETBOL TURNUVA1

2 EYLÜL ÇARŞAMBA

17.30: Khimki – Bahçeşehir Koleji
20.00: CSKA Moskova – AEK

3 EYLÜL PERŞEMBE

17.30: Bahçeşehir Koleji – Galatasaray
20.00: AEK – Anadolu Efes

4 Eylül Cuma

17.30: Galatasaray – Khimki
20.00: Anadolu Efes – CSKA Moskova

6 Eylül Pazar
13.30: A3- B3
16.00: A2 -B2
18.30: A1 –B1

8-13 EYLÜL 2020 GLORİA CUP ULUSLARARASI ERKEKLER BASKETBOL TURNUVA2

8 Eylül Salı

17.45: Oyun1 Khimki- Tofaş
20.15: Oyun2Anadolu Efes- Galatasaray

9 Eylül Çarşamba

17.45: Oyun3 Türk Telekom- Kızılyıldız
20.15: Oyun4 Fenerbahçe- Karşıyaka

10 Eylül Perşembe

17.45: Oyun5 Oyun1 Kaybeden- Oyun 2 Kaybeden
20.15: Oyun6 Game1 Kazanan- Oyun2 Kazanan

11 Eylül Cuma

17.45: Oyun7 Oyun3 Kaybeden- Oyun4 Kaybeden
20.15: Oyun8 Oyun3 Kazanan- Oyun4 Kazanan

12 Eylül Cumartesi

20.15: Oyun5 Kaybeden- Oyun7 Kaybeden

13 Eylül Pazar

13.30: Oyun5 Kazanan- Oyun 7Kazanan
16.00: Oyun6 Kaybeden-Oyun8 Kaybeden
18.30: Oyun6 Kazanan –Oyun8Kazanan

(KAYNAK: HÜRRİYET)

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT