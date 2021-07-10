Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 3. Turunda, başpehlivan Recep Kara ile İsmail Koç'un kıran kırana geçen mücadelesinde, rakibinin zor anlar yaşattığı Recep Kara hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların heyecanla takip ettiği mücadelenin ardından arama motorlarında, Başpehlivan Recep Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Güreşçi Recep Kara sağlık durumu nasıl son dakika? soruları da en sık aratılanlar listesine girdi. İşte detaylar...

BAŞPEHLİVAN RECEP KARA KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

25 Mayıs 1982 tarihinde Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen 39 yaşındaki Recep Kara, Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği lisans mezunu (2004), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri yüksek lisans (2016), Gençlik Spor Genel Müdürlüğünde Sportif Eğitim Uzmanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor kulübü sporcusudur.

Güreş hayatına 1993 yılında Samsun'da başladı. 16 Yaşında Ankara TEDAŞ Spor Kulübü'ne transfer oldu. TEDAŞ Spor Kulübü'nde 4 yıl güreşti. 1998 yılında ilk kez milli mayoyu giydi. Daha sonra 2001 yılında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'ne transfer olan güreşçi, halen burada güreş hayatına devam etmektedir. 2004 yılında, 22 yaşında, cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı olarak tarihe geçmiştir.

2005 yılında evlenen Kara, iki çocuk babasıdır.

BAŞARILARI:

2002 Arnavutluk, Tiran, Gençler Serbest stil 130 kg Avrupa Şampiyonu

2003 İstanbul, Türkiye, Ordular arası Serbest stil Dünya 2.

2003 Büyükler Serbest stil 130 kg Türkiye Şampiyonu

2004 Büyükler Serbest stil 130 kg Türkiye Şampiyonu

2005 Büyükler Serbest stil 130 kg Türkiye Şampiyonu

2006 Guangzhou Çin Büyükler Serbest stil 130 kg Dünya 5.

2008 Büyükler Serbest stil 130 kg Türkiye Şampiyonu

2009 Vilnius Litvanya Büyükler Avrupa Serbest stil 120 kg Avrupa 3.

2011 Büyükler Serbest stil 120 kg Türkiye Şampiyonu

YAĞLI GÜREŞ:

2004 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlığı

2006 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinciliği

2007 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlığı

2007 Kurtdereli Yağlı Güreşleri başpehlivanlığı

2008 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlığı

2009 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinciliği

2011 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinciliği

2012 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinciliği

2013 Kırkpınar Yağlı Güreşleri üçüncülüğü

2014 Kırkpınar Yağlı Güreşleri üçüncülüğü

2016 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlığı

2016 Kargı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığı

GÜREŞÇİ RECEP KARA SAĞLIK DURUMU NASIL SON DAKİKA?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 3. Turunda başpehlivan Recep Kara ile İsmail Koç karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelede nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı.

Başpehlivan Kara’nın karşısında bulduğu atağı değerlendiren Koç, Recep Kara’yı yere yatırdı.

Başpehlivan Koç, ismini çeyrek finale yazdırmanın mutluluğunu yaşarken, Kara da sağlık yönünden zor anlar yaşadı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Recep Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.