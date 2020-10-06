Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde bugünün hava tahminine ilişkin yapılan değerlendirmede," Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. yer yer toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık