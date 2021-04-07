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  3. Batmak üzere olan göçmen teknesine Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım eli, 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Batmak üzere olan göçmen teknesine Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım eli, 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Göçmenlerin Yunanistan'a geçme çabaları devam ediyor. Ancak çoğu bu yolda ölüm kalım savaşı veriyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen göçmelerin teknesi su alarak batmaya başladı. Göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar yetişti.

Batmak üzere olan göçmen teknesine Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım eli, 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken bindikleri teknenin su alması nedeniyle batmaya başlayıp, sürüklenen 8 düzensiz göçmenin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar yetişti.

TEKNELERİ SU ALMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi kıyılarından açılan Afrikalı 8 düzensiz göçmenin üzerinde oldukları fiber teknenin su almaya başladı. Düzensiz göçmenler, bir süre sonra teknenin sürüklenmeye başlamasıyla Sahil Güvenlik birimlerini arayarak yardım talebinde bulundu. Kısa sürede göçmenlerin yerini tespit eden bir Sahil Güvenlik botu sığınmacıları kurtardı. Cunda Adası'na getirilen 8 düzensiz göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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