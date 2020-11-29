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  3. Batman'da 1 buçuk yaşındaki Sakine bebek koronvirüsten öldü

Batman'da 1 buçuk yaşındaki Sakine bebek koronvirüsten öldü

Batman'da bir hafta önce koronavirüse yakalan 1 buçuk yaşındaki Sakine Akdağ, günlerdir yaşam mücadelesi verdiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. 1 buçuk yaşındaki bebek salgın nedeniyle Batman'da ölen en küçük hasta olarak kayıtlara geçti.

Batman'da 1 buçuk yaşındaki Sakine bebek koronvirüsten öldü

Ölümcül koronavirüs bu kez 1 buçuk yaşındaki Sakine Akdağ'ı hayattan kopardı. Kronik bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen bebeğin ölümü herkesi üzüntüye boğdu.

MİNİK BEDENİ KALDIRAMADI

Batman'da bir hafta önce test sonucu pozitif çıkan Akdağ, tedavi edilmek üzere ildeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra fenalaşan bebek yoğun bakım ünitesine alındı.

BİR İLK!

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakine Akdağ'ın Batman'da korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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