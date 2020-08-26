Önüne geçilemez bir hal alan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Batman'da 21 yaşındaki iki çocuk annesi Ebru Tekin, şiddet gördüğü için 1 buçuk yıl önce boşandığı Muhammed D. tarafından sokak ortasında silahla vurularak katledildi.

Batman, son günlerde Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki İpek Er olayıyla çalkalanırken aynı ilde korkunç bir olay daha yaşandı.

OTOMOBİLİYLE TAKİP ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yolda yürüyen Ebru Tekin'i boşandığı M.D. otomobille takip etti.

İddiaya göre, bir süre sonra eski eşine aracıyla yaklaşan M.D. silahla ateş ederek Ebru Tekin'i vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Saldırgan olay yerinden kaçarkenEbru Tekin çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Başından ve boynundan yaralanan Ebru Tekin müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

ACILI AĞABEY: SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU

Katledilen genç kadının Ağabeyi Nebi T., ''Kız kardeşim 15 ay önce boşanmıştı, 2 çocuğu vardı. Çocukların velayeti babalarındaydı. Kardeşim şiddet gördüğü için boşandı. Boşandıktan sonra eski kocası defalarca kardeşimi ve annemi telefonla arayıp tehdit ediyordu. En son akşam saatlerinde evimizin yakınlarında kardeşimi silahla öldürdü'' dedi.