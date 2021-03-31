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  3. Batman'da haber vermeden baraj kapaklarını açtılar! Vatandaşlar suda mahsur kaldı

Batman'da haber vermeden baraj kapaklarını açtılar! Vatandaşlar suda mahsur kaldı

Batman'da vatandaşlar, habersiz açılan baraj kapaklarına isyan etti. Vatandaşlara duyuru yapılmadan baraj kapaklarının açılması vatandaşın tepkisini çekti. Baraj kapaklarının açıldığından habersiz olan vatandaşlar suda mahsur kaldı.

Batman'da haber vermeden baraj kapaklarını açtılar! Vatandaşlar suda mahsur kaldı

Baraj kapaklarının açılmadan önce vatandaşlara uyarı ve bilgilendirme yapılması gerekiyordu. Ancak iddialara göre vatandaşlara konuyla ilgili bilgilendirme yapılmadı. Baraj kapaklarının açılmasının ardından yükselen sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mağdur olan vatandaşlar, yaşanan duruma isyan etti. Batman Çayı kenarına piknik yapmak için gelen vatandaşlar bir anda suların yükselmesiyle paniğe kapıldı.

BATMAN ÇAYI'NDA MAHSUR KALDILAR

Batman'da haber vermeden baraj kapaklarını açtılar! Vatandaşlar suda mahsur kaldı

Baraj kapılarının açılmasının etkisiyle sular yükseldi. Birçok vatandaş Batman Çayı'nda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla birlikte suya kapılmaktan son anda kurtuldu. Mağdur olan vatandaşların imdadına AFAD ekipleri yetişti. Ekiplerin yardımıyla sudan kurtarılan Hakan Babür isimli vatandaş, kapaklar açıldığında duyuru yapılması gerektiğini ifade etti. Babür, "Batman Çayı'na birçok kişi piknik yapmak için geldi. Ben de o vatandaşlardan biriyim. Kaldığım yerde hiç su yoktu. Bir anda sular yükseldi ve ben aracımla mahsur kaldım. Ekipleri tarafından son anda kurtarıldım. Yetkililerinin bu konuda çok duyarsız davrandı. Yetkililer, baraj sularını bırakmadan önce bir uyarı yapmaları gerekiyor” dedi.

Batman'da haber vermeden baraj kapaklarını açtılar! Vatandaşlar suda mahsur kaldıBatman'da haber vermeden baraj kapaklarını açtılar! Vatandaşlar suda mahsur kaldı

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