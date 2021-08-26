Batman'da koronavirüs 40 kişiyi hayattan kopardı!

Batman'da delta varyantı ile beraber ölüm sayılarında artış görüldü. Şehirde 2 ay öncesine kadar Kovid-19 salgın hastalığıyla mücadelede en düşük iller arasında yer alırken kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte günlük vaka sayısında patlama yaşandı.



BATMANDA EŞ ZAMANLI OLARAK ÖLÜM VE VAKA SAYILARI ARTTI!

İlde şuanda Covid-19 salgın hastalığı günlük 650-700 bandında seyrederken, hastanenin doluluk oranı ise yüzde yüze arttı. Son bir haftada aralarında Batman dışından da gelen hastalarla birlikte ve yaşı genç olanların da olduğu 40 kişi hayatını kaybetti.