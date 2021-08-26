Batman'da koronavirüs 40 kişiyi hayattan kopardı!
Batman'da Delta varyantı bir haftada 40 kişinin ölümüne sebep oldu. koronavirüs ile hayatını kaybeden ve yeni tip koranavirüse yakalanalar sayısında artış görüldü. Hayatını kaybedenlerin arasında genç bireylerin olması da dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor.
Batman'da delta varyantı ile beraber ölüm sayılarında artış görüldü. Şehirde 2 ay öncesine kadar Kovid-19 salgın hastalığıyla mücadelede en düşük iller arasında yer alırken kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte günlük vaka sayısında patlama yaşandı.
BATMANDA EŞ ZAMANLI OLARAK ÖLÜM VE VAKA SAYILARI ARTTI!
İlde şuanda Covid-19 salgın hastalığı günlük 650-700 bandında seyrederken, hastanenin doluluk oranı ise yüzde yüze arttı. Son bir haftada aralarında Batman dışından da gelen hastalarla birlikte ve yaşı genç olanların da olduğu 40 kişi hayatını kaybetti.