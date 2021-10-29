Batman'da Meral Akşener'i zorlayan tezkere sorusu: Hiç mi canınızı sıkmadı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt programını tamamlamasının ardından Batman'a geçti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Meral Akşener, Sason'da bir vatandaşın eleştirileri karşısında yaptığıyla şoke etti.

Vatandaşın," ' İsraf var' dedi değil mi? 12 -13 bin araç israf verdi, şuanda kiralayıp otoparklarda beklettiği araçların haddi hesabı yok.12- 13 bin tane insanı sebepsiz yere işten çıkardı. (Ekrem İmamoğlu'nu kast etti) 44 bin insanı şuanda işe yerleştirdi. Bunların çoğu militan. Sayın il başkanlarının (Canan Kaftancıoğlu) söylediği, 'Ermeni soykırımı var' dediği, DHKP'cilere rahmet okuduğu beyefendi, hanımefendi var ya şuan onunla ittifak yapıyorsunuz. Bu ülkede ekonomik kriz var, doğru. Ben yıllarca Erdoğan'a destek verdim. Sizi MHP, Meclis Başkan Vekilliği zamanınızdan tanıyorum. Sayın Bahçeli'nin danışmanlığını yaptınız. Şuan takip ediyorum, siyasetinizle ilgili bir sıkıntı var. Şuanda ittifak yaptığınız CHP zihniyeti ile HDP. Gerçek manada söylüyorum size, tezkere olayında kendini gösterdiler. Hiç mi canınızı sıkmadı? Yanlış yapıyorlar. Nasıl beraber yürürüz demediniz mi? Soruma cevap verir misiniz? " sözlerinin ardından Akşener'in cevap vermesi beklendi.

AKŞENER CEVAP VERMEDİ

Akşener vatandaşın sorularına cevap vermeden bölgeden ayrıldı. Ayrıca olay sonrası İYİ Partililerin vatandaşı engellemeye çalıştığı görüldü.

Öte yandan Akşener'e Batman ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da eşlik etti.