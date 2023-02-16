Batuhan Gunaldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Gunaldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Gunaldi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Gunaldi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Gunaldi 22 Mayıs 2003 tarihinde Artvin şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan Günaldı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Gunaldi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAC Management yapmaktadır. Batuhan Gunaldi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Batuhan Gunaldi'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Gunaldi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/batuhangnld

Batuhan Gunaldi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Gunaldi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Batuhan Gunaldi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Gunaldi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2014 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor U17

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

12 Ocak 2023 yılında Karaman FK

Batuhan Gunaldi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Gunaldi şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Artvin 7 Martspor (2013-2014), Trabzonspor (2014-2023)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.