Batuhan Survivor'a veda etti, sosyal medya yıkıldı! Acun'a tepki gösterdiler!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Poyraz, eleme adayı olarak kırmızı takımdan Batuhan'ın ismini söylemişti. İkinci ve üçüncü dokunulmazlığı kazanan Berkay ise önce Aleyna Kalaycıoğlu'nu ardından ise Ayşe'yi eleme adayı olarak gösterdi.

VEDA EDEN BATUHAN OLDU

Rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden isim Batuhan oldu. Batuhan, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Beni bu ana kadar destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Annem sakın üzülme diyeceğim. Bence buraya kadar iyi geldim. Güzel bir yoldu bu. Gönül isterdi son dörde oturayım. Demek ki hakkımda hayırlısı buymuş." açıklamasında bulunurken takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Acun Ilıcalı ise Batuhan'a veda ederken, "En başından beri söylüyorum, çok üzücü bir konsey olacağı belliydi. Survivor'ı dibine kadar yaşadın. Aileni gördüğüm zaman seninle ilgili kafamdaki resim tamamlandı. Çok güzel bir ailenin evladısın." dedi.

Bunun ardından Acun Ilıcalı'nın mavi takımın yarışmacısı Poyraz'la yaptığı diyalogda Yunan yarışmacısını hatırlatması Batuhan hayranlarının tepkisine yol açtı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Öte yandan Batuhan'ın elenmesi sosyal medyaya damga vurdu. İşte atılan bazı tweetler:

"İlk dörtte olması gereken adamı Acun medya çok güzel harcadı Kalbimizdesin kral..."

"En çokta ağırıma giden şey ne biliyor musunuz? Survivor için her şeyini veren, çocukluğundan beri bu platformda yarışmak olan Batuhan veda ederken acunun poyraza Carolina elendi diye işaret yapmasaydı gerçekten yazıklar olsun"

"Batuhan eleniyor Acun hala Carolina diyor şaka gibisiniz"

"Takım arkadaşları üzüntüsünü yaşarken, Batuhan daha konseyden çıkmamışken Acun poyraza bilgi verip şakalaşma peşinde. Hakkın çok büyük yendi Batuhan Karacakaya asla hak etmedin. "

"Batuhan meşalesini eline alırken Acun poyrazın aşk konusunu ele aldı."

"Survivor'da başarılı olmak istiyorsanız performansınız ve hakkaniyetinizle hiç biryere gelemezsiniz yapmanız gerekenler;

-Ağlayıp mağdura oynamak

-Acun'un gözüne girmek

-Aileleri işin içine katıp entrika çevirmek

Eğer yapmazsanız sonunuz Batuhan gibi olur..."