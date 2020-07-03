Bay Yanlış 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak?

Bay Yanlış geçtiğimiz hafta 1. bölümü ile ekranlara gelmiş ve reyting listelerinde 4. sırada yerini almıştı. Dizi yayınlandığı ilk bölümüyle ilgi görürken bu hafta ekranlara gelecek olan 2. bölüm de merak konusu oldu. Hafta içi her Cuma akşamı FOX tv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Bay Yanlış'ın 3. bölüm fragmanı yeni bölümün ardından ekranlara gelecek.

Başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı eğlenceli dizinin bu akşam yeni bölümü ekranlara gelecek.

Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile ekranlara gelen Bay Yanlış reyting listesinde 4. sırada yer aldı

BAY YANLIŞ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, yaptığı hatayı telafi etmek için Serdar’la tekrar bir araya gelmek istemektedir. Cansu’dan bir buluşma daha ayarlamasını ister. Bu sefer doğru davranıp Serdar’ı etkilemeye kararlıdır.

Bunun için de Özgür’e ihtiyacı vardır. O yüzden Özgür’ün teklifini kabul eder. Bir anlaşma yaparlar. Ezgi, bir geceliğine Özgür’ün sevgilisi gibi davranacak, karşılığında Serdar’ı etkilemek için ne yapması gerektiğini Özgür’den öğrenecektir. Fakat yaptıkları bu anlaşmanın ikisi için de farklı sonuçları olacaktır.

Bay Yanlış dizisinin 2. bölümün ekranlara gelmesinin ardından sitemizden izleyebilirsiniz.

BAY YANLIŞ 2. BÖLÜM FRAGMANI