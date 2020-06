Bay Yanlış 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam FOX kanallarında yayına girecek olan 'Bay Yanlış' dizisinin fragmanı merak konusu oldu. Başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? Peki Bay Yanlış 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Konusu ne ? Oyuncuları kim?

Bay Yanlış filmi bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Başrollerinde sevilen iki isim Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı dizinin 1.bölüm fragmanı ekranlarda dönmeye başladı. İşte Bay Yanlış 1. bölüm fragmanı...

Bay Yanlış 1. Bölüm 1. Fragmanı | Bay Yanlış 26 Haziran Cuma 20.00'da FOX'ta!

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

Bay Yanlış 1. Bölüm 2. Fragmanı | Bay Yanlış 26 Haziran Cuma 20.00'da FOX'ta!

Bay Yanlış 1. Bölüm 3. Fragmanı | Bay Yanlış 26 Haziran Cuma 20.00'da FOX'ta!

BAY YANLIŞ OYUNCULARI

CAN YAMAN KİMDİR? (Özgür Atasoy)

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Yugoslav kökenlidir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır. Can Yaman ilk olarak kamera karşısına 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile geçti. Sinem Kobal ile rol aldığı dizide beğenilen oyuncu Can Yaman bu dizinin final yapması ile yeni projeleri kabul etmeye başladı. 2015 yılında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde ilk kez başrol olan Can Yaman televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı.

Can Yaman TRT ekranlarında 2016 yılında ekrana gelen Hangimiz Sevmedik dizinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt ile birlikte rol aldı. Dizide Tarık karakterini canlandıran Can Yaman sonrasında ise 2017 yılında Dolunay isimli dizide rol aldı. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde son derece maceracı bir ruha sahip, şehir hayatınından uzak, doğa ile iç içe olmayı seven sportmen bir genç olan Can Divit karekterine hayat veren Can Yaman 1.83 metre boyunda, 70 kilo ve Akrep burcudur.

Can Yaman Ödülleri

Altın Kelebek / En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu Ödülü / 2018

GQ Men of the Year / Yılın Yükselen Oyuncu Ödülü / 2019

Murex D’Or & Beyrut / Lübnan / En İyi Erkek Oyuncu Ödülü / 2019

Can Yaman'ın Oynadığı Diziler

Gönül İşleri / Bedir / 2014 - 2015

İnadına Aşk / Yalın / 2015 - 2016

Hangimiz Sevmedik / Tarık / 2016 - 2017

Dolunay / Ferit / 2017 - 2018

Erkenci Kuş / Can / 2018 - 2019

Bay Yanlış / Özgür / 2020

Özgür Atasoy Kimdir?

Özgür, otuzlu yaşlarının başında , aşka ve kadınlara olan inancını yitirmiş, günü birlik ilişkiler yaşayan, adı gibi özgürlüğüne düşkün, ele avuca sığmayan, adrenalin düşkünü, zengin, iyi eğitim görmüş, yakışıklı bir erkektir. İstanbul’da popüler bir restaurant barın işletmecisi ve sahibidir. Kova burcudur. Seçimlerinde mantığı ön plandadır.

ÖZGE GÜREL KİMDİR? (Ezgi İnal)

Özge Gürel 5 Şubat 1987 yılında İstanbul ‘da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Çerkes kökenlidir. Özge Gürel liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bıraktı.

İlk deneyimini “Kızım Nerede” dizisindeki “Zeynep” karakteriyle edinen oyuncu böylece televizyon dünyasına adım atmış olur. Daha sonra “Huzur Sokağı”nda “Melisa” ve “Muhteşem Yüzyıl”da “Rana Hatun” rolleriyle yer almıştır.

Özge Gürel bu sezon ekranlara gelen Muhteşem İkili dizisinde rol alıyor.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Özge Gürel şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili dizisinde Nilüfer karakterine hayat vermektedir. Özge Gürel 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Kova burcudur.

Özge Gürel’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Muhteşem İkili (Nilüfer) (TV Dizisi)

2018 – Börü (Gökçe)

2017 – Dolunay (Nazlı) (TV Dizisi)

2017 – Yıldızlar Şahidim (Haziran) (TV Dizisi)

2015 – Kiraz Mevsimi (Öykü) (TV Dizisi)

2014 – Muhteşem Yüzyıl (Rana Hatun) (TV Dizisi)

2014 – Medcezir (Ada) (TV Dizisi)

2012 – Huzur Sokağı (Melisa) (TV Dizisi)

2011 – Kızım Nerede? (Zeynep) (TV Dizisi)

Ezgi İnal Kimdir?

Ezgi, otuzlu yaşların başında, iddiasız, sıradan bir hayat yaşamayı seven, kendi halinde doğal, güzel bir kızdır. Ufak bir şehirde büyüyüp üniversite öğrenimi için İstanbul’a gelmiş bir daha da geri dönememiştir. Halkla ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Ezgi çevresindeki herkese yardım etmeye çalışan, dürüstlükten yana, fedakar biridir. Mantığından çok duygularıyla hareket eden hayalperest bir kızdır. Boğa burcudur.

SARPCAN KÖROĞLU KİMDİR? (Serdar Öztürk)

Sarpcan Köroğlu, 23 Eylül 1990 yılında Bolu’da dünyaya gelmiştir. Liseyi Bolu’da okuduktan sonra İstanbul’a yerleşen Sarpcan Köroğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezundur. Akademi 35 Buçuk Sanatevi’nde kısa süreli oyunculuk eğitimi almıştır. 2010 yılında Elde Var Hayat dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Sarpcan Köroğlu, Adını Feriha Koydum, Kurt Seyit ve Şura, Güneşin Kızları ve Paramparça dizilerinde rol almıştır.

Sarpcan Köroğlu Paramparça dizisinde de rol alıyordu.

Sarpcan Köroğlu, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve Kemal karakterine hayat vermektedir. 1.90 metre boyunda ve 85 kilo olan Sarpcan Köroğlu Terazi burcudur.

Sarpcan Köroğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2010 – Elde Var Hayat (Öğrenci) (TV Dizisi)

2012 – Adını Feriha Koydum (Bülent) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi)

2015 – Güneşin Kızları (Emre) (TV Dizisi)

2016 – Hayatımın Aşkı (Hakan) (TV Dizisi)

2016 – Paramparça (Pars) (TV Dizisi)

2017 – Damat Takımı (Yiğit) (Sinema Filmi)

2018 – Yasak Elma (Kemal) (TV Dizisi)

Serdar Öztürk Kimdir?

30’lu yaşların başında yakışıklı, başarılı bir kadın doğum uzmanıdır. Kariyer sahibi ve zengin bir ailenin oğludur. Hırslı, kafasına koyduğunu yapan, rekabetçi biridir. Detaylara takılan ve her zaman her konuda en iyisine sahip olmak isteyen, zaman zaman da kibirli olabilen ve gerekirse yalan söyleyen biridir. Aşka inansa da mantığını her zaman önde tutan, çıkarlarını gözeten bir karaktere sahiptir. Oğlak burcudur. Önceliği her zaman kendi olan, rahatına düşkün, eli sıkı biridir.

FATMA TOPTAŞ KİMDİR? (Cansu Akman)

Fatma Toptaş, 25 Kasım 1982, Mersin’de doğmuştur. Sinema ve dizi oyuncusudur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro bölümünde eğitim aldı. 2007’de Kanal D’nin Bıçak Sırtı ve Show TV’nin Doktorlar adlı televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2008’de Recep İvedik sinema filminde Şahan Gökbakar’ın çocukluk aşkı Sibel rolünde oynamıştır. Aynı yılda Avanak Kuzenler adlı komedi filminde yer aldı. TRT’de yayınlanan ‘Başrolde Aşk’ adlı dizide ve 2011’de atv’de yayına giren ‘Hayat Devam Ediyor’ dizisinde de oynamıştır. Daha sonra atv’nin yeni dizisi Cesur Hemşire’de Serpil karakterini canlandırdı. Son olarak Fox TV’de yayınlanan Kiraz Mevsimi’nde Sibel karakterini canlandırmıştır fakat dizi final olmuştur. Haziran 2016’dan itibaren Fox TV’de yayınlanmaya başlayan NO:309 adlı dizide Nilüfer karakterini canlandırmaktadır.

Cansu Akman Kimdir?

Ezgi’nin kuzenidir. 35 yaşlarında bakımlı, dış görünüşüne önem veren hoş bir kadındır. Bir hastanenin Halkla İlişkiler Sorumlusudur. İşinde başarılı, iletişimi güçlü, sosyal biridir. Çalıştığı hastanenin ortaklarından doktor Levent ile birliktedir. Koç burcudur.

GÜRGEN ÖZ KİMDİR? (Levent Yazman)

Gürgen Öz 1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. TED Zonguldak Koleji'nin ardından İstanbul Üniversitesinde bir yıl Sanat Tarihi okudu. Daha sonra bu bölümden ayrılıp Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümünün Oyunculuk Ana Sanat Dalı sınavlarına girdi ve 4 yıllık eğitimini burda tamamladı. 2001 yılında mezuniyet sonrası bir süre yüksek lisansa devam etti ve Davranış Psikolojisi ile Farkındalık Teknikleri üzerine çalıştı.

Devlet Tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrolarında görev aldı. Bağımsız ekiplerle, Yurtiçi ve Yurtdışında çeşitli Uluslararası Tiyatro festivallerine katıldı. 2005-2007 yılları arasında, 'Makina' Programında, aralıksız olarak Türk Televizyonlarında ilk kez, canlı yayında doğaçlama performansları gerçekleştirdi. Ardından birçok projede yer aldı. 2008 yılında mimari ve çarpık kentleşme üstüne 'Neden Böyle?' isimli kısa bir belgesel çekti. 2009 yılından itibaren, birçok konsept kitap projesinde öykü ve yazılarıyla yer almaya başladı. 2013 yılında ilk kitabı 'Nevrotik' yayımlandı. İstanbul'da yaşayan oyuncu, sinema tiyatro ve yazı kariyerine devam etmektedir.

Levent Yazman Kimdir?

Cansu’nun erkek arkadaşıdır. 40’lı yaşlarında işinde son derece başarılı bir estetik cerrahıdır. Çalıştığı hastanenin aynı zamanda ortağıdır. Bakımlı, titiz ve mükemmelliyetçi biridir. İlk evliliğinden 9 yaşında Zeynep adında bir kızı vardır. İlk evliliğinde yaşadığı olumsuzluklar ve kızına olan düşkünlüğü tekrar evlenmesine engeldir. Aslan burcudur.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?(Ozan Dinçer)

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı.

2016 yılında TV 8’de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında ‘İnsanlık Suçu’ dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.

2019 yılında da Afili Aşk dizisindeki Volkan karakterine hayat verdi.

Ozan Dinçer Kimdir?

30’lu yaşlarının başında yakışıklı, güler yüzlü pozitif biridir. Özgür’ün sahibi olduğu restaurantın başarılı şefidir aynı zamanda Özgür’ün yakın dostudur. Özel hayatında şanssız ilişkiler Ozan, aşka inancını kaybetmez. Güvenilir, eğlenceli, sosyal ve duygusal biridir. Yengeç burcudur.