Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor 1 - 3 Bucaspor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor, Bucaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor, Bucaspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor ve Bucaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. hafta maçında Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor sahasında Bucaspor ile 06.03.2019 14:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor - Bucaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.03.2019 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bucaspor İlk 11
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Yedekler
{awaySubstitute}
Teknik Sorumlu
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Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bayburt İl Özel İdare
|25
|15
|7
|3
|36
|15
|52
|21
|2
|Kocaelispor
|25
|14
|4
|7
|32
|22
|46
|10
|3
|Karacabey Birlikspor
|25
|13
|5
|7
|33
|28
|44
|5
|4
|Yeni Çorumspor
|25
|13
|3
|9
|34
|24
|42
|10
|5
|Serik Belediyespor
|25
|10
|10
|5
|27
|23
|40
|4
|6
|Turgutluspor
|25
|10
|5
|10
|37
|35
|35
|2
|7
|Payasspor
|25
|10
|5
|10
|22
|27
|35
|-5
|8
|Halide Edip Adıvar SK
|25
|8
|10
|7
|25
|28
|34
|-3
|9
|Diyarbekirspor
|25
|9
|6
|10
|29
|29
|33
|0
|10
|Bağcılar SK
|25
|7
|9
|9
|31
|32
|30
|-1
|11
|Muğlaspor
|25
|7
|8
|10
|22
|22
|29
|0
|12
|24 Erzincanspor
|25
|8
|5
|12
|31
|33
|29
|-2
|13
|Cizrespor
|25
|6
|11
|8
|22
|28
|29
|-6
|14
|Gölcükspor
|25
|7
|8
|10
|15
|22
|29
|-7
|15
|1461 Trabzon
|25
|5
|12
|8
|20
|23
|27
|-3
|16
|Fatsa Belediyespor
|25
|5
|11
|9
|20
|27
|26
|-7
|17
|Ankara Adliyespor
|25
|4
|11
|10
|24
|28
|23
|-4
|18
|Bucaspor
|25
|5
|8
|12
|24
|38
|23
|-14
Fikstür
|06.03.2019
|Çorum Belediyespor
|Payasspor
|06.03.2019
|Karacabey Belediyespor
|1-0
|24 Erzincanspor
|06.03.2019
|1461 Trabzon
|0-1
|Gölcükspor
|06.03.2019
|Muğlaspor
|1-1
|Turgutluspor
|06.03.2019
|Kocaelispor
|1-0
|Serik Belediyespor
|06.03.2019
|Karacabey Birlikspor
|24 Erzincanspor
|06.03.2019
|Bayburt Grup Özel İdare
|Bucaspor
|06.03.2019
|Diyarbekirspor
|0-2
|Anadolu Bağcılar SK
|06.03.2019
|Cizrespor
|2-2
|Fatsa Belediyespor
|06.03.2019
|Yeni Çorumspor
|1-0
|Payasspor
|06.03.2019
|Bayburt İl Özel İdare Gençlik Spor
|1-3
|Bucaspor
|06.03.2019
|Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik Spor
|Bucaspor
|06.03.2019
|Ankara Adliyespor
|1-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
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