Resmi Gazete'de yayımlanan Cuhurbaşkanı atama kararlarında yer alan bilgiye göre, Bayburt Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen oldu. Bunun üzerine merak edilen Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUTLU TÜRKMEN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1973 Gümüşhane Şiran Arıtaş Köyü doğumlu olan 48 yaşındaki Mutlu Türkmen, ilköğrenimine Arıtaş Köyü İlkokulunda başlayıp, Ankara Karşıyaka İlkokulunda tamamladı.

Daha sonra sırasıyla Özel Yükseliş Lisesi Orta Kısmı ve Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesini tamamladı.

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

2001 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması, 2005 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dallarından yüksek lisans dereceleri aldı.

Aynı zamandan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı olan Türkmen, 21.04.2021 tarihinde Bayburt Üniversitesi Rektörü olarak atandı.