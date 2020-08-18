Tarihin en uzun Şampiyonlar Ligi serüveninde sona gelindi. Koronavirüs nedeniyle gecikmeli olarak sahibini bulacak Devler Ligi kupası, artık son bir maça kaldı. Yarı finallerin oynandığı haftada, Paris Saint Germain'in Leipzig'i 3-0 geçerek finale yükselmesinin ardından bugün oynanan ikinci yarı final maçında Münih, Lyon'u 2-0 mağlup ederek finalde PSG'nin rakibi oldu.

LYON MAÇA ETKİLİ BAŞLAMIŞTI

Finalin adı belirleyecek maçta Lyon, güçlü rakibi karşısında karşılaşmanın ilk dakikalarında oldukça etkili ve zorlayıcı bir oyun sergilemişti. Art arda pozisyonlar bulan Lyon, fırsatları değerlendiremedi ve Bayern'in gollerine de engel olamadı.

18. dakika boyunca maçta üstün olan taraf Lyon, bu dakikada Gnabry'nin uzak mesafeden kaydettiği mükemmel gol karşısında 1-0 geriye düştü. Lyon'un umutlarını azaltan Gnabry, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu 2-0 olarak belirledi.

LEWANDOWSKİ YİNE BOŞ GEÇMEDİ

İkinci yarıda üstünlüğünde etkisiyle oyunun kontrolünü elinde bulunduran Bayern Münih, Lyon'un yakaladığı fırsatları gole çevirmesine fırsat vermedi. Karşılaşmanın son dakikalarında bu sezon bütün maçlarda gol bulan Lewandowski, 88. dakikada attığı gol ile bu maçı da boş geçmedi.

FİNALİN ADI PSG-BAYERN MÜNİH

Paris Saint Germain'in Leipzig'i mağlup ederek finale yükselmesiyle birlikte Lyon'u 3-0 geçen Bayern, finalde Şampiyonlar Ligi kupası için mücadele edecek. Karşılaşma Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak.

MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın özetini bu link üzerinden izleyebilirsiniz.