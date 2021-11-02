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Bayern Münih 5-2 Benfica | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup aşamalarının 4. karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda E grubunda Bayern Münih ile Benfica karşı karşıya geldi. Alman ekibi, rakibini 5-2'lik farklı skorla mağlup etti.

Bayern Münih 5-2 Benfica | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının yarısı tamamlandı. Heyecan ise 4. maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda E grubunda lider Bayern Münih, ikinci sırada bulunan Benfica'yı konuk etti. rupta namağlup lider olan Bavyera ekibi, Benfica'yı yine devirdi. Deplasmanda Portekiz ekibini 4-0'la geçen Almanlar kendi sahalarında da Benfica'yı 5-2 yendi.

BAYERN MÜNİH 5-2 BENFİCA MAÇ SONUCU

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Robert Lewandowski (3), Serge Gnabry ve Leroy Sane atarken, Lewandowski hat-trick yaptığı karşılaşmada bir de penaltıdan yararlanamadı. Benfica'da Felipe Rodriguez ile Darwin Nunez'in sayıları puan için yeterli olmadı. Bu sonuçla Münih 4'te 4'le yoluna devam edip, puanını 12 yaparken, Benfica 4 puanda kaldı.

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