EuroLeague'de temsilcilerimizin basketbol heyecanı 14. hafta maçları ile devam edecek. Bu kapsamda Anadolu Efes, Bayern Münih karşısında galibiyet arayacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Bayern Münih - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zenit Basket - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı 9 Aralık 2021 Perşembe bugün oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Temsilcimizin galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu müsabaka Münih'de, Audi Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Zenit Basket - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı Bein Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.