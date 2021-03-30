Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'e konuk oldu. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen kişiler Bayern Münih-Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | beIN Sports Haber canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor. İşte maçın canlı yayın linki ve detayları...

BAYERN MÜNİH-FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE | BEIN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında 30 Mart Salı akşamı, Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk oldu.

Fenerbahçe Beko, organizasyonda çıktığı son 16 müsabakada 14 galibiyet aldı. Bayern Münih ise son 10 maçının 7'sini kazanmayı başardı.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynadığı 31 karşılaşmada 19 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 6. sırada girdi. Sarı-lacivertlilerle galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşit olan Bayern Münih ise 32. hafta öncesinde 5. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih, THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 8 maçın 6'sını Fenerbahçe, 2'sini ise Bayern Münih üstün tamamladı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da Danilo Barthel, Bayern Münih'te ise James Gist, forma giymeleri halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.