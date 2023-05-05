Baykar, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait fabrika tesislerinin satın aldığını duyurdu

Baykar, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime dair açıklamada Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait fabrika tesislerinin satın aldığını duyurdu.

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Baykar, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait fabrika tesislerinin satın aldığını duyurdu

Baykar, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime dair açıklamada bulundu.

"HAVA ARACI ÜRETİM ALANININ GENİŞLEME İHTİYACI İÇİN"

Baykar'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Baykar, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait fabrika tesislerinin satın aldığını duyurdu

Açıklamada, "İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: AA

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