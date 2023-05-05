Baykar, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait fabrika tesislerinin satın aldığını duyurdu Baykar, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime dair açıklamada Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait fabrika tesislerinin satın aldığını duyurdu.