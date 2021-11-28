Omicron varyantı yavaş yavaş her ülkeye sızıyor! İtalya'nın ardından Hollanda ve Danimarka'da da görüldü! Geliyor gelmekte olan!Cinayeti işledikten sonra sevgilisine sığınan Osman Özdemir; 10 gün sonra saklandığı yerde yakalandıBaykar mühendisi Tarık Kesekçi kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tarık Kesekçi'nin biyografisi....Kurbağa desen değil, arı desen hiç değil! Malatya'da görülen semender canlısı, ağızları açık bıraktı!Altınordu - Ankaragücü maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiÖldürecek diye korktular! Eşini ve çocuklarını rehin alan psikolojik sorunları olan baba gözaltına alındı!Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiSivasspor - Hatayspor maçı maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiGaziantep FK - Konyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linkiChelsea - Manchester United maçı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Baykar mühendisi Tarık Kesekçi kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tarık Kesekçi'nin biyografisi....

Baykar mühendisi Tarık Kesekçi kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tarık Kesekçi'nin biyografisi....

Bursa’da düzenlenen Teknoloji Kampı’na katılmak için İstanbul’dan yola çıkan İHH personellerinin geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını yitirmeleri ardından "Baykar mühendisi Tarık Kesekçi kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte, Tarık Kesekçi'nin biyografisi....

Baykar mühendisi Tarık Kesekçi kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tarık Kesekçi'nin biyografisi....

Bursa’da düzenlenen Teknoloji Kampı’na katılmak için İstanbul’dan yola çıkan İHH personelleri, Kaan Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiler. Bunun hemen ardından "Baykar mühendisi Tarık Kesekçi kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soru başlıkları merak edildi. İşte, Tarık Kesekçi'nin biyografisi....

260484273-462287048590405-4718861893647688432-n.jpg

BAYKAR MÜHENDİSİ TARIK KESEKÇİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, TARIK KESEKÇİ'NİN BİYOGRAFİSİ....

Tarık Kesekçi 1995 yılında dünyaya geldi. Baykar Savunma Sanayi Şirketinde Uçak Mühendisi olarak görev yapan 26 yaşındaki Tarık Kesekçi aslen Nevşehirli'dir. İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev üstlenen Kesekçi, BAYKAR'da uçak mühendisidir.

Kesekçinin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi. Kesekçi, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. İHH'da gönüllü olarak çalışıyordu.  Bursa'da düzenlenen Teknoloji Kampı'na katılmak için arkadaşlarıyla yola çıktığı araçta trafik kazası geçirerek 21 yaşında hayatını kaybetti.

261822187-462286828590427-5984342592853228704-n.jpg

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT