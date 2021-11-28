Baykar mühendisi Tarık Kesekçi kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tarık Kesekçi'nin biyografisi....

Bursa’da düzenlenen Teknoloji Kampı’na katılmak için İstanbul’dan yola çıkan İHH personelleri, Kaan Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiler. Bunun hemen ardından "Baykar mühendisi Tarık Kesekçi kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soru başlıkları merak edildi. İşte, Tarık Kesekçi'nin biyografisi....

BAYKAR MÜHENDİSİ TARIK KESEKÇİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, TARIK KESEKÇİ'NİN BİYOGRAFİSİ....

Tarık Kesekçi 1995 yılında dünyaya geldi. Baykar Savunma Sanayi Şirketinde Uçak Mühendisi olarak görev yapan 26 yaşındaki Tarık Kesekçi aslen Nevşehirli'dir. İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev üstlenen Kesekçi, BAYKAR'da uçak mühendisidir.

Kesekçinin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi. Kesekçi, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. İHH'da gönüllü olarak çalışıyordu. Bursa'da düzenlenen Teknoloji Kampı'na katılmak için arkadaşlarıyla yola çıktığı araçta trafik kazası geçirerek 21 yaşında hayatını kaybetti.