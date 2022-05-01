Bayram arifesinde dehşeti yaşattı! Ne eşine ne de oğluna acımadı!

Alınan bilgilere göre olay Yığılca ilçesine bağlı Hacıyeri köyünde meydana geldi. Köye bayramlaşmaya gelen D.A. boşanma aşamasındaki eşi A.A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine A.A. eşi D.A.'ya biber gazı sıktı. D.A daha sonra eline aldığı pompalı tüfekle eşi A.A.'yı ve olayda araya girmeye çalışan oğlu M.A.'yı vurdu.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan M.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, Jandarma ekiplerini çalışması sonrası ormanlık alanda tüfekle yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.