Bayram günü vahşeti işledi, kıskançlığın arkasına sığındı!
Diyarbakır'da yaşayan 71 yaşındaki Şehmuz A., 25 yıllık dini nikahlı eşi 46 yaşındaki Şirvan Dörmez'i 5 yerinden bıçaklayarak öldürmesinin ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Şehmuz A. ifadesinde kıskançlık nedeniyle Şirvan Dönmez'in canına kıydığını açıkladı
Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 13 Mayıs’ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 03.00 sıralarında vahşet yaşandı. 71 yaşındaki Şehmuz A. dini nikahlı eşi, 3 çocuğunun annesi 46 yaşındaki Şirvan Dönmez ile kıskançlık nedeniyle tartıştı.
UYKUSUNDA BIÇAKLADI
Çift tartışmadan sonra uyumak için farklı odalara geçerken Şehmuz A. mutfaktan aldığı bıçakla, Şirvan Dönmez'in bulunduğu odaya girerek uyuyan eşini 5 yerinden bıçakladı.
Annelerinin sesine uyanan çocuklar, polise haber vermesinin üzerine üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Şirvan Dönmez'in hayatını kaybettiğini belirlenerek Dönmez'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.
ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU
Olayın ardından kaçan Şehmus A. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Şehmuz A.,Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmesinin ardından ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmuz A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
yapılan otopsinin ardından Şirvan Dönmez’in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.