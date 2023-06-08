Bayram ikramiyesinin yatacağı tarihler ve olası emekli maaşı zam tutarları belli oldu!

Kurban Bayramı öncesinde, 15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerinin ödeneceği duyuruldu. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarılırken, emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

Kurban Bayramı'nda da Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

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Emekli aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin takvim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Bayram tatilinin 24 Haziran'da başlayacağı göz önüne alındığında, ödeme takviminin 17 Haziran'da başlaması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda emeklilere 2 bin lira ikramiye ödenmişti. Kurban Bayramı'nda yeni bir karar alınmazsa, ikramiyelerin 2 bin lira olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.

ZAMLI AYLIKLAR TEMMUZ'DA

Hazal Ateş'in Sabah gazetesindeki haberine göre, emekliler temmuz ayında zamlı aylıklarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaştan itibaren kademeli bir artışla, daha düşük maaş alan emeklilere daha yüksek zam oranı verilecek.

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Emekli zammı, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri aylıklar için kademeli olarak belirlenecek.

Emekli ve memur maaşlarının tamamen değişeceği maaş zammında, refah payı ve seyyanen artışın da olması bekleniyor.

Yüzde 45 zam formülüne göre; şu anda 14 bin lira alan bir emekli, kademeli artışla temmuz ayından itibaren 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak. Bugün 16 bin lira aylık alan bir emekli yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan bir emekli ise yüzde 35 artışla 28 bin 350 lira alacak. En düşük emekli aylığına yapılan zamın ardından bu kademeli artış, toplamda 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak.

ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 30-35

TÜİK verilerine göre, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Emekli zam oranının da refah payıyla birlikte yüzde 30 veya 35 olması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI HESAPLAMA

Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında gerçekleşen zam süreçlerinde 6 aylık enflasyon oranları kadar artırılıyor. Öte yandan, memur ve memur emeklileri için ise yılda 2 kez, önceden aldıkları toplu sözleşme zammının üzerine eklenen 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte yeni toplu sözleşme zammı tutarı kadar zam alıyor.