Bayram namazından çıktığı sırada kafasından vuruldu!

Olay, İzmit'in Yenikent Mahallesi Şehit Kazım Sokak üzerinde gerçekleşti.

Sabah bayram namazına giden 19 yaşındaki R.A., çıkışta evine giderken başında bir acı hissetti ve yere yığıldı. Gencin başından kan geldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

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TOMOGRAFİDE MERMİ ÇEKİRDEĞİ GÖRÜLDÜ

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede gencin yorgun mermiyle vurulmuş olabileceğini değerlendirerek R.A.'yı ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin hastanede çekilen tomografisinde başındaki mermi çekirdeği görülürken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. R.A., başındaki mermi çekirdeğinin çıkarılması için ameliyata alındı. Polis R.A.'ya isabet eden mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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