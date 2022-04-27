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  3. Bayram ödemeleri başlıyor! Toplam 8 bin 672 lira yatırılacak! Asgari ücretli, emekli, kamu çalışanı, işsizler...

Bayram ödemeleri başlıyor! Toplam 8 bin 672 lira yatırılacak! Asgari ücretli, emekli, kamu çalışanı, işsizler...

Bu ay Ramazan Bayramı nedeniyle ödemeler erkene çekildi. Emekli bayram ikramiyeleri, işsizlik maaşları, kamuda çalışanlar için ilave tediye ödemeleri hesaplara yatacak.

Bayram ödemeleri başlıyor! Toplam 8 bin 672 lira yatırılacak! Asgari ücretli, emekli, kamu çalışanı, işsizler...

Bu hafta yaklaşık 13 milyon emekli ve işçiye ikramiye ödenecek.

Ayrıca memur emeklileri de maaşlarını erken alacak. İşsizlik ödenekleri de bu hafta hesaplara yatırılacak. Emekli ikramiyelerinin yanı sıra bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi için de ikramiye yani ilave tediye haftası olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ BUGÜN HESAPLARA YATIYOR

2018 yılında başlayan emeklilere bayram ikramiyesi bu sene de devam ediyor. 12 milyon emekliyi kapsayan karar ile bayramlarda emekliler, dul ve yetim aylığı alanlara 1100 lira ikramiye yatırılacak. İşçi statüsündeki emekliler ikramiyelerini bugün ve yarın. Bağ-Kurlu emeklilerin ikramiyeleri 29 ve memur emeklilerinin ise 29 Nisan’da hesaplarına yatırılacak.

Bayram ödemeleri başlıyor! Toplam 8 bin 672 lira yatırılacak! Asgari ücretli, emekli, kamu çalışanı, işsizler...

İŞSİZLİK MAAŞLARI DA ERKEN ÖDENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.

Bayram ödemeleri başlıyor! Toplam 8 bin 672 lira yatırılacak! Asgari ücretli, emekli, kamu çalışanı, işsizler...

13 GÜNLÜK TEDİYE

Bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi için de ikramiye yani ilave tediye haftası olacak. Her yıl 4 taksit halinde yapılan ödemeden yaklaşık 1 milyon işçi yararlanıyor. Bu yıl ilk taksitin ödemesi 28 Ocak’ta yapılmıştı. İkramiyenin diğer taksiti ise 29 Nisan’da (cuma) hesaba geçecek. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise ödemeler tek seferde 23 Aralık’ta yapılacak.

TOPLAM 8 BİN 672 LİRA

En düşük ikramiye, asgari ücretten yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak. Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az toplam 8 bin 672 lira geçmiş olacak. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.

Bayram ödemeleri başlıyor! Toplam 8 bin 672 lira yatırılacak! Asgari ücretli, emekli, kamu çalışanı, işsizler...​​​​​​​

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?

● Emekli: 1.100 TL ● Ölüm aylığı (% 75): 825 TL ● Ölüm aylığı (% 50): 550 TL ● Ölüm aylığı (% 25): 275 TL ● 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden ● İş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında

İŞÇİLER NE KADAR ALACAK?

Brüt maaşı 5004 lira olan çalışanlar net 13 günlük tediye ile 1550,21 lira ek ücret alacak. 6 bin lira brüt maaşı olanlar 1858,76 lira, 7500 lira alanlara ise 2323,45 lira ek ücret ödenecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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