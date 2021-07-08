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  3. Bayrama sayılı günler kaldı! Kurban pazarlarında denetimler arttı

Bayrama sayılı günler kaldı! Kurban pazarlarında denetimler arttı

Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları sıkı denetim altında tutuluyor. Tuzla Belediyesi ekipleri de hayvan satış ve kesim noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Bayrama sayılı günler kaldı! Kurban pazarlarında denetimler arttı

Tuzla Belediyesi Veteriner Ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde kurban pazarlarında inceleme yapılıyor. Satışı yapılan kurbanlıkların, kalıcı ön kesici dişlerin(kapak atma) çıkıp çıkmadığını, temizlik koşulları gibi konularda satışa uygun olup olmadığı denetleniyor.

DENETİMLER KURBAN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Tuzla’da kurban satış noktalarına dağıtımı yapılan kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. 45 farklı noktada bulunan kurban satış ve kesim alanları Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, Tuzla Belediyesi Veteriner Ekipleri, Tuzla Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tuzla Müftülüğü’nden oluşan denetleme ekibi tarafından sıkı denetim altında tutuluyor. Denetleme ekibi kurbanlıkların evraklarını, kalıcı ön kesici dişlerin(kapak atma) çıkıp çıkmadığını, kurbanlıkların sağlıklı konumda bekletilip bekletilmediği denetleniyor. Denetimlerin, Kurban Bayramı sonuna kadar yapılacağı belirtildi.

Bayrama sayılı günler kaldı! Kurban pazarlarında denetimler arttı

"UYGUN ŞARTLAR OLUŞMAZSA ONAY VERİLMİYOR"

Denetimlere katılan Tuzla Belediyesi personeli Filiz Aksu, ”Komisyon olarak geldiğimiz ikinci denetimimiz. Komisyonun içerisinde Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tuzla Belediyesi Veteriner ekipleri, Tuzla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tuzla Müftülüğü’nden görevliler yer almaktadır. Buraların, satış ve kesim alanı olup olamayacağı, kurbanlığın kapak atıp atmadığı, çevre hijyenine, çevreye herhangi bir atık olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde onay izni vermiyoruz” dedi.

Bayrama sayılı günler kaldı! Kurban pazarlarında denetimler arttı

Kurbanlıklarının tamamını sattığını belirten Süleyman Çelik, "Biz satışlarımızı bitirdik. İnşallah bitirmeyenler de satışlarını bitirirler. İyiydi. Kendi insanlarımız gelip alıyorlar. Tuzla Belediyesi, kurbanlıkların pasaportlarına, evraklarına, aşılarına hepsine baktılar. Güzel bir uygulama” dedi.

Bayrama sayılı günler kaldı! Kurban pazarlarında denetimler arttı

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