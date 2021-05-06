Bayramda marketler açık mı 2021 ? Marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri

Koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarının azaltılması için 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs günü saat 05.00'de sona erecek olan tam kapanma döneminin Ramazan Bayramını da kapsaması nedeniyle vatandaşlar temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin çalışıp çalışmayacağını merak ediyorlar. Bu kapsamda Bayramda marketler açık mı 2021 ? Marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI 2021 ?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı tam kapanma tedbirleri konulu genelgeye göre Ramazan Bayramında marketler açık olacak. Marketler, bakanlığın belirlediği saat 10.00'de açılacak, saat 17.00'de ise kapanacak.

Ancak bakanlık bayram için yeni bir genelge yayınlarsa saatlerde değişim olabilir. Değişim olduğu anda haberimiz güncellenecektir.

Ramazan Bayramı günleri:

Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün - 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün - 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün - 15 Mayıs Cumartesi

TAM KAPANMA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre marketler tam kapanma döneminde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri açık olacak. Pazar günü ise marketler kapalı olacak, ancak bakkallar açık olacak.

Marketler açık olduğu günlerde saat 10.00'da açılacak, saat 10.00'da ise kapanacak.

TAM KAPANMA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Marketlerin çalışma saatleri şöyle:

Açılış saati: 10.00

Kapanış saati: 17.00

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TAM KAPANMA GENELGESİ

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesinde marketlerin faaliyetlerine ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.



Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır."