Ramazan Bayramı'na az bir süre kala sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı osnrasında merak edilen bu konuya açıklık getirdi. Peki Bayram'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kaç gün? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Tüm merak edilenler haberimizde

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları gösteren rehberler yayınlandı.

Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."

YENİ NORMALLEŞME ADIMLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilim Kurulumuzun hassasiyetleri çerçevesinde normalleşme takvimini gelişmelere göre sürdüreceğiz. " dedi.

SEYAHAT KISITLAMASI 15 GÜN UZATILDI

15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz.

CAMİLER 29 MAYIS CUMA NAMAZIYLA İBADETE AÇILIYOR

60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.

Yarın ülkemizin abide eserlerinden Ilısu Barajı'nın ilk tribünün devreye alınma törenini yapacağız. Çarşamba günü adli yargı hakim ve savcılarımızın kura törenine telekonferansla katılacağız. Bayramdan sonra inşallah DSİ'nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışını yapacağız. Bakanlık ve kurumlarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar sürdürüyor.