Bayramı tatili sonrası hareketlenme başladı! Dolar ve euro yükseliyor! İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları Kurban Bayramı tatili sonrasında piyasaların açılmasıyla birlikte dolar ve euro kuru haftanın ilk günü olan 26 Temmuz 2021 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Bunun üzerine son durumu merak edenler Dolar - euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları...

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından dolar ve euro kuru haftaya yükselişle başladı. Kurlardaki artış verilere de yansıdı. Özellikle piyasalar bugün yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda veriyi izleyecek. İşte takip edilecek veriler ve26 Temmuz 2021 Pazartesi güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları.. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı 10.00 Türkiye, temmuz ayı reel kesim güven endeksi 11.00 Almanya, temmuz ayı IFO iş dünyası güven endeksi 14.30 Türkiye, temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksi 17.00 ABD, haziran ayı yeni konut satışları 17.30 ABD, temmuz ayı Dallas Fed İmalat Endeksi SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ ? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 26 Temmuz 2021 Pazartesi gününde açılışta 8,5850 TL'den alınıyor, 8,5870 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1200 TL'den alınıyor, 10,1220 TL'den satılıyor. Öte yandan Kurban Bayramı tatili öncesi kapanıştaki dolar kurunun satış fiyatı 8,5360, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,1090 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 26 Temmuz 2021 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.46 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,5859 8,5936 Avro 10,1107 10,1646 Sterlin 11,8253 11,8382 İsviçre Frangı 9,3674 9,3753 Japon Yeni 0,0785 0,0776 S. Arabistan Riyali 2,2867 2,2982 Norveç Kronu 0,9635 0,9693 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör ekonomi