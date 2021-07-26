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  3. Bayramı tatili sonrası hareketlenme başladı! Dolar ve euro yükseliyor! İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları

Bayramı tatili sonrası hareketlenme başladı! Dolar ve euro yükseliyor! İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları

Kurban Bayramı tatili sonrasında piyasaların açılmasıyla birlikte dolar ve euro kuru haftanın ilk günü olan 26 Temmuz 2021 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Bunun üzerine son durumu merak edenler Dolar - euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları...

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından dolar ve euro kuru haftaya yükselişle başladı. Kurlardaki artış verilere de yansıdı. Özellikle piyasalar bugün yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda veriyi izleyecek. İşte takip edilecek veriler ve26 Temmuz 2021 Pazartesi güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları..

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, temmuz ayı reel kesim güven endeksi

11.00 Almanya, temmuz ayı IFO iş dünyası güven endeksi

14.30 Türkiye, temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksi

17.00 ABD, haziran ayı yeni konut satışları

17.30 ABD, temmuz ayı Dallas Fed İmalat Endeksi

SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ ?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 26 Temmuz 2021 Pazartesi gününde açılışta 8,5850 TL'den alınıyor, 8,5870  TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise  10,1200 TL'den alınıyor, 10,1220 TL'den satılıyor.

Öte yandan Kurban Bayramı tatili öncesi kapanıştaki dolar kurunun satış fiyatı 8,5360,  euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,1090 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Bayramı tatili sonrası hareketlenme başladı! Dolar ve euro yükseliyor! İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları

26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ  SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

26 Temmuz 2021 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.46 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                    8,5859                8,5936

Avro                              10,1107              10,1646

Sterlin                           11,8253              11,8382

İsviçre Frangı               9,3674                 9,3753

Japon Yeni                   0,0785                 0,0776

S. Arabistan Riyali        2,2867                2,2982

Norveç Kronu               0,9635                0,9693

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Bayramı tatili sonrası hareketlenme başladı! Dolar ve euro yükseliyor! İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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